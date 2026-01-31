高雄三鳳中街辦年貨起跑 市府辦抽獎鼓勵搭公車

〔記者許麗娟／高雄報導〕年節將至，高雄知名的三鳳中街年貨大街今(31)日起將舉辦「2026馬躍迎春年貨祭」，由於辦年貨人潮、車潮眾多，為鼓勵民眾搭公車前往，高雄市交通局於2月1至22日舉辦「馬上出發好運到」年貨公車抽獎活動，完成答題任務，即可參加抽獎。

交通局指出，前往三鳳中街辦年貨，可搭乘60覺民幹線、88建國幹線、205中華幹線、218內惟幹線等公車路線，於三鳳中街、高雄中學、三民市場、自立河北路口等站下車即可抵達；2月1至22日活動期間，行經周邊路線的公車車頭LED會顯示「馬年搭公車，辦年貨」，陪大家一路熱鬧迎新春。

交通局推出「馬年出發好運到」線上抽獎活動，民眾只要按讚、追蹤「高雄市政府交通局」FB粉絲團，並至活動連結回答TPASS及三鳳中街相關問題正確，就可獲得1次抽獎機會；上傳「三鳳中街採買照片」，還可以多1次抽獎資格，獎品有智能折疊飯菜保溫板、家樂福禮券500元、COLDSTONE禮券、7-11禮券100元。

交通局長張淑娟表示，TPASS月票經濟實惠，自開賣以來至2025年12月累積銷售量已突破242萬張，使用次數更是超過1億1600萬人次，用TPASS搭公車辦年貨可省下找停車位的困擾。

