高雄上流圈爆吸金詐騙！明星學校家長會副會長捲20億潛逃

高雄某明星學校家長會副會長邱姓女子涉嫌大規模吸金，受害者遍及教育界、醫界及企業界，初估金額超過20億元。檢警調今年10月發動搜索行動，但邱女已在執行前出境潛逃，至今下落不明，風暴持續在高雄上流社交圈擴散。

高雄某明星學校驚爆家長會副會長吸金詐騙20億，受害者遍及教育界、企業界及醫界。（圖／示意畫面）

根據《聯合報》報導，邱女在子女就讀學校長年擔任家長會幹部，交遊廣闊且出手闊綽，經常出席學校活動並贊助飲料、餐點。憑藉高超的社交手腕，邱女累積龐大人脈，觸手從教育圈迅速擴散至補教界、醫界及企業界。

據了解，邱女被傳與一名黃姓高爾夫球教練往來密切。透過這名教練，邱女成功與企業家、醫師等高爾夫球友拉近距離，打入高雄頂流社交圈。許多人出於信任，加上首期投入都有拿回本金，便陸續加碼投資，導致吸金規模愈滾愈大。

邱女穿梭招攬投資長達4至5年，今年起疑似資金流出現問題，允諾的分紅未再入帳，引起部分投資者起疑。直到今年年中，一名投資9000萬元的貴婦拿著本票到學校找邱女討債，才發現邱女已失聯，2名小孩也辦理轉學後查無學籍，現為中輟狀態、下落不明。

今年7月起更多受害者浮上檯面，不少現任校長、退休校長也被證實皆為受害者，部分受害人陸續提告、報案。高雄檢警調等單位今年10月發動搜索，先拘提邱女的林姓前夫，檢方依涉犯銀行法聲押，但法院裁定3萬元交保並限制住居。邱女和高爾夫球教練當時已出境，有被害人找上林姓前夫討債，才得知兩人已離婚。上月高爾夫球教練回台後隨即被拘提，檢方訊後同樣交保，但關鍵當事人邱女至今不知所蹤，全案由檢方深入偵辦。

