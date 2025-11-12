高雄下午國家警報響 高屏溪揚塵致大寮空品出現褐紅色警報
今天（12日）下午3點34分，高屏地區許多民眾都收到國家警報提醒「所在地區空氣品質不良」，一個小時後，環境部空氣品質監測更顯示高雄市大寮區的空氣品質指標（AQI）高達445，比紫爆還嚴重的褐紅警報，高雄市環保局表示，這是因為高屏溪沿岸風速驟升，導致河床裸露地區出現揚塵。（溫蘭魁報導）
鳳凰颱風來襲，高雄市一上午無風無雨，直到下午3點多才開始飄雨，不過，讓許多民眾驚嚇的不是颱風，而是下午3點34分收到「空氣品質不良通報」的國家警報，提醒下午3點「所在地區因地表揚塵空品不良，請避免外出及注意防護」。
一個小時之後，下午4點32分，環境部空氣品質指標（AQI）顯示，高雄市大寮區的AQI指數高達445，比紫爆還嚴重的褐紅色警報，達到危害等級。
對此，高雄市和屏東縣環保局都表示，這是受到鳳凰颱風外圍環流影響，高屏溪沿岸風速驟升，根據即時監測資料顯示，高屏溪區域下午1點測得的瞬間風速達到每秒7.3公尺，導致河床裸露地區揚塵現象明顯，也就是「風吹沙」，一片灰濛濛，影響範圍涵蓋大寮地區。
高雄市政府隨後也在高雄市政府官方line提醒市民朋友儘量待在室內、避免外出並緊閉門窗，如果需要外出，也一定要戴好口罩，環保局也將持續追蹤最新的空氣品質狀況。
