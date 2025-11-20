高雄不只七大地標亮藍海 這酒店裡外都藍、「承億」應援

〔記者王榮祥／高雄報導〕TWICE、伍佰&China Blue等大咖本週六日齊聚高雄！繼高雄七大地標亮藍海後，「承億酒店」也來應援，且不只戶外、連室內都藍，拿十足誠意迎接TWICE。

韓國人氣女團TWICE與台灣搖滾巨星伍佰&China Blue本周末登陸高雄開唱，高雄市政府串聯城市地標推出「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」主題企劃，即日起至11月23日，以TWICE巡迴主視覺的藍色燈光，點亮高雄七大地標。

位於亞洲新灣區的承億酒店今宣布，將加入藍海應援行列，在24樓全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池酒吧POOL BAR，及27樓BAR KAO泰式餐酒館皆同步點亮藍色燈光，並推出主題調酒「Feel Special」致敬TWICE經典人氣單曲，邀請旅人舉杯同樂，共同應援TWICE與伍佰&China Blue。

承億酒店指出，酒店連接高雄市立圖書館總館的空橋也換上藍光新裝，與港灣夜色相映成趣，成為最迷人的城市應援地標，迎接兩大天團魅力來襲。

