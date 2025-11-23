高雄不只有TWICE！台版Jennie孫淑媚開唱辣喊：爸爸不要生氣

金曲歌后孫淑媚出道30年首次舉辦個唱。（華貴娛樂提供）

金曲歌后孫淑媚出道30年，終於在 11 月 22 日於高雄流行音樂中心舉辦首場大型個唱「MAY好三十」。她火力全開，化身台版Jennie熱舞〈like JENNIE〉嗨翻全場，還與丁寧、鍾欣凌合體獻唱〈Golden〉，讓粉絲直呼：「這票超值到爆！」

為了人生第一場演唱會，孫淑媚大手筆打造頂級聲光舞台，巨型 LED 與機關設計堪比國際規格。她一連端出 30 多首經典歌曲，換上多套華麗造型，還笑說布料會越穿越少，請爸爸不要生氣。

丁寧（左起）、孫淑媚、鍾欣凌組成女團「SML」。（華貴娛樂提供）

演唱會以紅色花朵戰袍開場，她帥氣彈起電吉他，瞬間掀起全場尖叫，從〈不通將阮放〉、〈你著忍耐〉唱到〈愛到坎站〉，最後帶著全場大合唱〈媽媽你無對我講〉，完全展現金曲天后的情歌能量。

因跳舞被粉絲封為「台版 Jennie」的她，這次也不藏私，用一個多月時間苦練舞蹈，與高雄舞團一起大跳〈like JENNIE〉。一下場她立刻自嘲：「有看過這麼喘的 Jennie 嗎？」笑翻現場粉絲。

最驚喜的是，孫淑媚邀請因《拜六禮拜》結緣的丁寧、鍾欣凌登台，三人合唱同名主題曲，讓歌迷彷彿回到劇中情節。三人更搞笑組成女團「SML」，穿上牛仔風團服、跳著整齊排舞演唱〈Golden〉，舞台魅力爆發，驚呼聲不斷。

演出到尾聲，她把「米蟲夢」搬上舞台，直接把枕頭和棉被披在身上，躺在舞台上笑說：「粉絲都是自己人，我想怎樣都可以！」台下全場笑成一片。

將近3小時的演出，滿滿歡笑、驚喜與感動。「MAY好三十」不只是她的第一場演唱會，更是與歌迷共同完成、屬於彼此最珍貴的 30 年約定。0

