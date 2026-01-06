高雄不跟進營養午餐免費 教育局曝考量

針對台北市推動營養午餐補助、各縣市是否跟進，高雄市教育局表示，學校營養午餐將持續採「使用者付費」原則，並對家境困難學生提供全額補助，以兼顧教育資源公平與整體運用效益。

教育局指出，高雄市訂有學校午餐收費基準並每兩年檢討，為維持餐食品質且不增加家長負擔，自113學年度起編列1億4千萬元補助每生每餐4元；114學年度起每年再編列5800萬元，補助國小學童每週飲用一次乳品；另自115年起自籌4.5億元，確保學校午餐持續使用三章1Q、國產可溯源食材。

教育局指出，依《國民教育法》，學校午餐屬代收代辦費，教育部曾於99年度以特別預算推動免費午餐，後續遭監察院糾正，目前多數縣市已回歸使用者付費原則，高雄市將在此前提下，持續提升午餐品質並兼顧教育資源效益最大化。

