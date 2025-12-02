高雄世運辦演唱會免租惹議 市府研擬收費機制

高雄近年躍升為「演唱會之都」，世運主場館場次連年創新高，但長期免收場租、權利金，引發財政是否失衡爭議。高市議員白喬茵今（2）日在總質詢指出，雖帶來觀光效益，但市庫須承擔維運與折舊等費用，每場平均恐「少收數百萬至上千萬」，呼籲應明訂收費標準。對此，高雄市長陳其邁回應，市府已啟動檢討，將研擬合理收費機制，並強調政策須保有彈性，以維持國際競爭力。

高市議員白喬茵今（2）日在總質詢指出，世運辦演唱會雖帶來觀光效益，但市庫須承擔維運與折舊等費用，每場平均恐「少收數百萬至上千萬」，呼籲應明訂收費標準。（翻攝自高市議會網站）

白喬茵指出，高雄這兩年辦演唱會愈來愈成熟，從交通接駁、景點點燈到與主辦方協作流程都成形，加上天團一團接一團來，世運主場館使用量快速攀升，民國113年11場、114年9場，115年更匡列8周的演唱會期程，場次有望創新高，「高雄已經是演唱會品牌城市，那市府什麼時候要開始收錢？」

她強調，演唱會外部效益確實存在，旅宿、餐飲、夜市受惠，但演唱會場館維護費、設備折舊都是市庫成本，「若永遠不收費，把成本通通轉嫁市民，怎會公平？」她質疑市府是否仍維持「零場租、零權利金」的原則。她呼籲，應設置「落日條款」或制度化評估收費機制，避免永續免租。

對此，陳其邁回應，世運場館功能不僅限於演唱會，也包含運動賽事等活動，水電費已收取，其他項目則需整體規畫並與主辦單位協商。他指出，若貿然以落日條款綁死政策，恐削弱高雄爭取天團的彈性，尤其國際競爭者包括新加坡、泰國等大型場館，若沒有政策工具，就會失去競爭力。

陳其邁同時點名台北大巨蛋為例，台北市長蔣萬安近期就指出，大巨蛋場租偏高，是因為場館管理未納入市府足夠協調，導致台北大巨蛋場租飆升，因此蔣萬安也下令這部分要再協調。

陳其邁透露，針對世運收費機制已責成副市長李懷仁研議，未來將提出完整收費機制，未來可能依「觀眾人數」調整，若人數不足，將收場租；若達到一定規模、能創造城市效益，則可再協商減免。至於詳細的收費標準，將進一步研擬、檢討。

