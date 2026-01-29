高雄世運辦演唱會將收費 辦法未出爐 挨轟「燒市庫」

高雄世運主場館近年成為國際大咖爭相舉辦演唱會的場地，但免收場租爭議不斷。對此，高市府將研擬收費機制。（柯宗緯攝）

高雄演唱會經濟持續發燒，世運主場館今年檔期更被市長陳其邁透露「今年已經額滿」，但長期「零場租」的作法也引發議會反彈。高市議會今（29）日審查運發局編列的場地設施使用費4759萬元預算時，市府表態已著手研擬世運主場館收費辦法，將把演唱會場租正式納入規範；不過多名議員不滿在辦法尚未出爐前，市府仍年年編預算負擔場館維護與人事成本，質疑未落實使用者付費原則，最後決議暫時擱置該筆預算。

據統計，高雄前3年共383場演唱會、吸引逾473萬歌絲，總產值破154億元。其中，世運可容納約5萬人，成為大咖爭相爭辦的場地，世運演唱會民國113年有11場、114年9場，115年更預留8周檔期，高市議員白喬茵質疑未來市府是否仍維持「零場租、零權利金」原則，她建議設置「落日條款」或制度化評估機制，以避免免租成為常態。

廣告 廣告

高市議員陳麗娜指出，世運主場館目前由中央委託市府代管，但中央未再編列維護經費，場館不收租金，卻由市府承擔龐大修繕與管理支出，「演唱會辦得愈成功，市庫反而愈吃緊」。她也質疑，世運原始設計是否以演唱會為主要用途，若未來收費辦法在議會無法取得共識，不排除建議行文中央，重新檢討場館管理權責。

高市議員邱于軒則直言，演唱會帶動城市行銷無庸置疑，但高市府早已出現入不敷出的結構性問題，不只運發局編列預算維護場館，交通局甚至還得為演唱會支應百萬元加班費，「這根本是在燒市庫」。她並點名其他縣市大型場館已有門票抽成或租金制度，高雄不該長期例外。

高市議員李雅靜也指出，早期免場租是為了打開市場、讓外界知道高雄有能力承辦大型演唱會，但經過多年發展，世運早已成為指標場地，「不能永遠用全民納稅錢補貼商業活動」，未來使用單位至少應負擔合理場地費。

對此，運發局長侯尊堯回應，國際大型場館普遍需在體育賽事之外，引入非體育活動以提高使用率，演唱會確實為高雄帶來觀光與產值。運發局已完成國家體育場（世運主場館）收費辦法草案，演唱會場租將明確納入規範，將送市政會議討論，後續將提送議會審議。

侯尊堯補充，去年世運僅收取水電費即達2525萬元，今年多數大型演唱會集中在下半年，待辦法通過後即可適用，市府也承諾「一定會收場租」，實際回饋市庫。

更多中時新聞網報導

比莉推舞曲 嗆兒周湯豪「怕我比你炸」

《一級棒》森恬CP復刻《難哄》人氣高

醫：腦部杏仁核冷感 未恐懼退縮