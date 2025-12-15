南部中心／曾虹雯、廖錦雄 高雄市報導

耶誕腳步接近，高雄市政府在中央公園盛大舉辦"聖誕生活節"，但一早卻有人發現，裝置造景的耶誕小屋，居然被人噴漆破壞，用白漆塗鴨"六六六"三個國字。文化局趕緊派人清除，並加裝監視器，警方也已經介入調查。不過"六六六"是什麼意思？一起看看。





高雄中央公園耶誕小屋被破壞 嫌惡劣噴漆"六六六"

高雄中央公園的聖誕生活節造景，耶誕小屋被人用白漆噴上"六六六"三個國字。（圖／ninashu73121）

廣告 廣告





"2025高雄聖誕生活節"盛大登場，位在中央公園捷運1號出口前，以高達26公尺高的光之耶誕樹「永恆星冠」為中心，周圍延伸出各種耶誕燈飾造景，還有溫馨的耶誕小屋猶如童話場景，但沒想到卻遭人惡意破壞。民眾一早拍下畫面，耶誕小屋被人用白漆噴上"六六六"三個國字，窗戶造景和福臨圈都跟著遭殃，讓前來欣賞的民眾好錯愕，痛批破壞公共裝置藝術相當不可取。民眾說很可惡，這麼辛苦弄出來的造景被這樣破壞。

文化局收到消息趕緊派人清除，並亡羊補牢，請來廠商來加裝監視器，避免再遭有心人士破壞。高雄市政府文化局副局長簡嘉論說，民眾發現時大概是早上九點，我們已經跟警方報案，並且請廠商完成復原，只是希望民眾以後，能更加愛惜我們的裝置。





高雄中央公園耶誕小屋被破壞 嫌惡劣噴漆"六六六"

耶誕小遭人塗鴉，文化局已經趕緊恢復原狀並報警。（圖／民視新聞）





不過民眾也很好奇，"六六六"代表什麼意思？六六六在中國的在網路文化中，是讚美對方很強、很棒的意思，但在西方來說則是代表著惡魔撒旦。目前不清楚噴漆的人到底是什麼意思，但隨意破壞公共設施就是不對，警方已經成立專案小組展開追查，將依社維法裁處。









原文出處：高雄中央公園耶誕小屋被破壞 嫌惡劣噴漆"六六六"

更多民視新聞報導

疑延長線走火高雄民宅火警 狼犬踢門叫醒主人救命

偵查佐家庭聚餐與店員口角遭圍毆 餐廳業者急喊冤

高雄鳥松廟宇涉違規施放煙火 警方取締竟遭嗆聲

