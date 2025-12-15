高雄中央公園聖誕小屋遭塗鴉惡搞！警方成立專案小組從嚴從重究辦

高雄中央公園聖誕小屋遭人噴漆塗鴉。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 高雄市政府在中央公園設置一座26公尺高的永恆星冠聖誕樹，並在旁邊布置聖誕小屋，今日上午聖誕小屋竟被不明人士用白漆噴上「六六六」，嚴重影響遊客到中央公園拍照打卡的節慶氛圍。轄區新興分局指出，已成立專案小組展開追查。

高雄市今年在中央公園捷運1號出口前設置一座26公尺高的永恆星冠聖誕樹，搭配樹下聖誕小屋，還包含極光隧道、銀河光廊、糖果森林等12組作品，廣受民眾的好評。不料今日發現聖誕小屋遭到民眾惡意塗鴉，文化局已經跟警方完成報案，並且由廠商完成復原。

新興分局指出，已立即成立專案小組，針對中央公園及周邊所有監視器影像進行擴大調閱與分析，務求從細微線索中迅速鎖定嫌疑人。並強調秉持「毋枉毋縱、從嚴從重」的原則，維護社會秩序與公共安全，絕對不會容許此類公然挑戰公權力的行為。

新興分局指出，查緝到案後，將依據高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例第七條，「故意毀損公共設施」函送管理機關裁罰，可處罰新臺幣3千至8萬元罰鍰。還會依據《社會秩序維護法》第90條塗鴉毀損違序行為予以嚴辦。

