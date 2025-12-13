高雄中央公園遊戲區 市府擬擴建

高雄中央公園遊戲區啟用2年，受到親子歡迎，不過有家長認為，遊具之間的距離太近，希望相關單位能重新規畫動線。（紀爰攝）

高雄市前金區中央公園屬於五福商圈的一環，平日或周末都會有人潮前往活動，高市府近期也舉辦一系列耶誕活動，家長們紛紛帶孩子去朝聖；但有家長說，中央公園內兒童遊戲區太擁擠，希望重新規畫動線；議員指出，該遊戲區啟用2年，受到親子歡迎，市府應考慮再擴充面積；高市府工務局公園處回應，將評估可行性計畫。

中央公園兒童遊戲區設施多元，包括5公尺高的貓頭鷹遊戲塔、攀爬網、單槓、平衡木、360度旋轉盪鞦韆、沙坑、彈跳網等，還有連大朋友也喜歡的大型滑草坡，是高雄人假日帶孩子放電、親子同樂的熱門場域，加上市府積極推廣觀光活動，每到假期，中央公園總是擠滿人潮，近日布置的耶誕樹與市集，更是吸引觀光客前往朝聖。

不過人潮一多就顯得擁擠，有家長指出，近期假日帶孩子到中央公園遊戲區玩，一早就人多到爆炸，遊戲設施之間的距離也太近，像是盪鞦韆和溜滑梯的距離應該要拉開，家長就曾經看過孩子玩鞦韆時冒險在高點「跳車」，差點與從溜滑梯下來的小朋友撞在一起，認為需要有安全緩衝空間。

高市議員黃文益指出，中央公園總面積12多公頃，但遊戲區僅占0.4公頃，確實還有空間能擴充，呼籲市府做全面性的規畫，讓遊戲空間與動線更完善；另他曾接獲陳情，家長認為遊具種類太少，導致孩子排隊還玩不到設施，建議市府單位能前往公園做調查，考慮是否要增設遊具。

工務局公園處回應，地方民眾的意見與心聲都將會納入考量，將會視使用需求、經費預算做可行性評估，並研擬相關改善計畫。