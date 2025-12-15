高雄中央公園「小木屋被噴漆」雄警追緝到底

▲高雄中央公園聖誕樹旁聖誕小屋今天中午11時左右，遭不明人士惡意潑漆毀損，警方表示，將追查到底 絕不寬貸。(圖／高市警局新興分局提供)

[NOWnews今日新聞] 高雄中央公園聖誕樹旁聖誕小屋今（15）日中午11時左右，遭不明人士惡意潑漆毀損，警方表示，該案已嚴重破壞公共設施、玷污市容景觀，並損害全體市民共同期待的節慶氛圍。警方將追查到底 絕不寬貸。

高市警局新興分局於今天上午11時30分獲報生於中央公園聖誕樹旁聖誕小屋遭不明人士惡意潑漆毀損一案，該分局專案小組擴大調閱中央公園及周邊所有監視器影像，務必從細微線索中鎖定嫌疑人。

新興分局也將「秉持毋枉毋縱、從嚴從重」的原則偵辦此案；一旦查緝到案，除依社維法90條塗鴉毀損違序行為嚴辦，並將要求行為人負擔所有清潔及修復費用，為其破壞行為付出應有的代價。

新興分局重申，維護社會秩序與公共安全是警方堅定不移的職責，對於此類公然挑戰公權力的行為，必將追查到底，絕不容許！

