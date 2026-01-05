高雄中年男加油站洗車 突失去意識送醫搶救
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區建國一路某間加油站洗車場，今(5)日上午10時19分發生有民眾昏迷急救事件，1名男子開車到加油站洗車時，突然在車內失去意識，洗車場員工發現後連忙通報119，救護人員到場時男子已失去生命跡象，經緊急CPR急救後送醫搶救。
據了解，送醫者為林男(50歲)，上午開車到加油站洗車，車子洗好後，加油站員工在幫其車輛擦乾時，驚見林男昏迷在車內失去意識，嚇得趕緊通報119，林男送醫後仍在醫院救治中，詳細發生原因仍待警消進一步釐清。
