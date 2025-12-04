高雄中華五路、成功二路 翻新後增設左轉道

（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄市工務局近期完成前鎮區中華五路、苓雅區成功二路等路面改善，改善面積共約2萬9000平方公尺；改善後也調整標線新增左轉專用車道，增進周邊交通流暢性與便利性。

中華五路及成功二路為亞灣區至市中心的交通幹道，沿線有許多百貨購物商場及高雄軟體園區、高雄展覽館等，也是前鎮科技產業園區、高雄港碼頭聯外道路；成功二路為輕軌行駛路段，住商育樂機能發達。

隨著亞灣區的持續發展，逐年增長的交通流量加速鋪面老化，原先道路設計也逐漸不符需求，市府爭取中央補助後展開相關改善工程，近日完工。

高雄市工務局道路養護工程處今天透過新聞稿說明，中華五路（時代大道至新光路）、苓雅區成功二路（新光路至海邊路），改善面積共約2萬9000平方公尺，除刨鋪翻新路面，也配合交通局規劃調整車道配置、標線。

改善後的道路增設左轉專用車道，將直行與左轉車輛分流，以及停車格位路段繪設路面邊線，提供出入的臨時緩衝空間，同時取消不符現況使用需求的標線，希望增進路口通行效率、提升行車安全。（編輯：張雅淨）1141204