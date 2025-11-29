南部中心／呂彥頡、張可倫 高雄市報導

每年年底，高雄中華藝術學校，都會舉辦盛大展演，分享學生學習成果，今年同樣帶來結合美術、戲劇、舞蹈等元素的演出，打造一場精采的藝術嘉年華。

中華藝校秋季展演，台上帶來精彩表演。（圖／民視新聞）

學生穿上可愛紅白啦啦隊服，活力十足熱舞，替學校秋季展演揭開序幕。表演學生：「學校有培訓我們，在秋展擔任開場嘉賓的部分。」舞蹈科學生帶來不同風格的演出，充滿韻律感，展現柔軟度，台下觀眾看得目不轉睛。2025中華藝校秋季展演登場，今年匯集美術、工藝、動畫、影音、戲劇、舞蹈、音樂等元素，透過舞台表演和互動體驗，分享學生學習成果。

高雄中華藝術學校展演 分享學生學習成果

現場展出不少學生的藝術作品。（圖／民視新聞）

中華藝校校長盧昰余：「我們這次主題叫藝極棒，今年在所有呈現上，特別除了學生的藝術展演，跟各項全國冠軍的舞法呈現外，另外我們今年特別增加了許多互動區。」表演學生：「學習有國標、街舞，因為我們是學幕前還有幕後，所以可以學到全方面的技巧。」「就是喜歡這些角色，就蠻好玩的很多同坑的。」有學生製作道具，cosplay成各種角色，同樣很吸睛。不只有動態表演，現場還展出繪畫作品，每一幅都展現不同美感，彷彿一座大型藝廊，活動現場相當熱鬧，開放民眾來參觀，互相交流學習，欣賞獨特的藝術作品。

原文出處：高雄中華藝術學校展演 分享學生學習成果

