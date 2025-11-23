高雄串起紫絲帶力量 社區攜手守護終止暴力

響應「國際終止婦女受暴日」，市府王宏榮副秘書長、社會局長蔡宛芬及社區共同代表共同號召擁愛反暴力，鄰里齊守護。 （記者王正平攝）

記者王正平／高雄報導

為響應「國際終止婦女受暴日」，高雄市社會局家防中心22日在衛武營都會公園舉辦「114年度國際終止婦女受暴日宣導暨建構性別暴力領航社區服務方案成果發表活動」，以「擁愛反暴力，鄰里齊守護」為主題，號召跨局處與社區力量共同推動暴力防治與初級預防，讓反暴理念在城市日常中持續發芽。

象徵性別平等與力量的紫絲帶成為活動核心意象，由市府副秘書長王宏榮、社會局長蔡宛芬及多位貴賓、社區夥伴共同傳遞，象徵公私協力、齊心守護的承諾。活動吸引超過800名市民及親子參與，透過寓教於樂的方式認識家暴防治、兒少保護與求助資源，使反暴觀念在輕鬆氛圍中深入人心。

副秘書長王宏榮表示，感謝各社區以創意結合動靜態活動，讓性別暴力防治更貼近居民生活。他強調，暴力無法解決問題，呼籲民眾應以理性溝通與情緒管理面對衝突；如遇家庭暴力情形，務必立即撥打一一０或一一三專線尋求協助，打造「暴力零容忍」的友善城市。

社會局家防中心自105年起深耕社區初級預防工作，以「鄰里攜手、公私合作」為核心，結合警政、衛政、社政、教育等多方力量，從家庭、校園到社區建立綿密的安全網。透過社區參與、教育宣導與跨域合作，提升民眾辨識暴力的能力並強化求助意識，鼓勵居民發揮「雞婆精神」，在暴力發生前即早期介入，讓危機止於未發。

此次活動匯聚社會局、衛生局、警察局、教育局、毒防局等網絡單位，以及34個社區組織與高雄市女性權益促進會共同參與，展示防暴理念融入日常的多元成果。現場規劃親密暴力等六大主題闖關遊戲，透過互動體驗讓民眾了解暴力樣態、通報流程與可運用的社會資源，受到大小朋友熱烈歡迎。

活動中亦表揚六名年度績優社區防暴宣講師／員，肯定其長期投入社區、校園與各類宣講場域推動防暴教育，成為連結資源與社區的重要力量，讓守護之網在高雄更加緊密延展。