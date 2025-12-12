高雄主要幹道同步鋪面與標線升級 改善路口視線死角與「直行卡卡」

高雄市近期展開市區主要幹道大規模路面刨鋪工程，不僅換上平整新鋪面，交通局更與工務局合作，把握這次整修契機同步進行標線與車道邏輯全面升級，從車流分配到行人安全一次到位，讓市民在熟悉的道路上感受到「煥然一新」的行車體驗。

↑圖說：高雄市政府交通局與工務局合作，不只是把市區主要幹道重新鋪上柏油，更把握機會「重整道路邏輯」。（圖片來源：高雄市交通局提供）

交通局指出，左轉附加車道政策近年已成功降低左轉側撞事故 17.2%，也減少過去一輛左轉車拖住整排直行車的情形。然而部分路段因標線磨除不易、舊標線浮現而影響辨識，因此趁這波道路重鋪同步改善，是最有效率的「一次到位」。

這次針對中山、中華、九如、美術東二路等重要幹道進行的刨鋪復舊工程，預計將於 114 年底前陸續完成。兩局合作重整路口標線與車道配置，其中包括「車道瘦身」、增設附加左轉道，使左轉車能在專屬空間等待，不再占用直行車道，也讓直行車流更順暢，改善民眾俗稱的「直行卡卡」問題。

↑圖說：透過「車道瘦身」設計附加左轉道，把左轉車「收納」在專屬區域，直行車則維持一路順暢通行。（圖片來源：高雄市交通局提供）

行人動線也同步升級。此次調整將行穿線適度後退，並調整枕木紋角度，讓駕駛在接近路口前就能直接看見行人位置，降低視線死角風險。搭配左轉專用號誌，人車動線改以時間區隔，減少轉彎車與行人同時進入路口所造成的衝突。

市府表示，這不僅是道路鋪面的更新，而是一場從標線、路型到行車邏輯的系統性改革。感謝市民在施工期間的耐心配合，升級後更清晰的標線與更直觀的動線，正一步步在高雄街道落實，打造更安全、更順暢的用路環境。

