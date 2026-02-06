高雄之子回來了！F.F.O聯手ARKis三月返鄉開唱 兩男團驚喜合體攻港都

F.F.O團員上排左起：至琦、彥旭、鈞嘉、俊希；下排左起：勝銘、小新、加藤琉士，將與ARKis在高雄驚喜合體舉辦見面會。FU Entertainment X DJB提供

人氣團體F.F.O與ARKis聯手釋出開春震撼彈，宣佈將於3月1日登陸高雄後台Backstage Live舉辦「The Uncharted Realm」見面會。這不僅是兩大男團首度南下高雄合體，更是F.F.O的鈞嘉與ARKis的東翰兩位「高雄之子」榮耀返鄉的圓夢舞台。

高雄之子鈞嘉、東翰驚喜返鄉

首度來到港都開唱，F.F.O成員們心情既興奮又感性。身為在地囡仔的鈞嘉難掩期待地表示：「超級開心！可以回到我的老家表演，我很期待讓高雄的朋友看到我的成長。」

而同樣來自高雄的ARKis成員東翰則坦言有種近鄉情怯的喜悅，除了高興外也同步感到緊張，並承諾會帶來更好的表演。暖男至琦則特別心繫遠距離的粉絲，希望能透過這次南下，滿足那些平時因為距離而無法見面的樂迷，親自感受南台灣的熱情。

團員過年趣事 發錢發到沒了

提到即將到來的農曆假期，男孩們回歸大孩子本色分享紅包運用計畫。F.F.O的加藤打算跟台灣朋友打牌度過，彥旭則希望刮刮樂中獎捐公益；ARKis的彫秦是刮刮樂專業戶，自爆去年中了2000元，今年要繼續挑戰。

ARKis(上排左：Vin、雁凱、李定；下排左：崇峻、東翰、Alex、Mikey、彫秦，將於F.F.O合體舉辦見面會。FU Entertainment X DJB提供

有趣的是，李定分享了令人哭笑不得的回憶：「過年會跟長輩孩子們玩小遊戲，但往年到後面都是變成我當莊家，錢發著發著就沒了！」生動描繪出團員們私下親民逗趣的一面。

實名制購票驚喜 套票福利多

這場見面會採取實名制購票，更推出超誘人的The Uncharted Realm套票。除了離場擊掌與小卡，A區歌迷更有機會參與團體合照、觀看彩排，甚至抽中藝人拍立得。購票流程分為兩階段：2月10日晚上7點首波開賣「雙場套票」，讓想一網打盡F.F.O與ARKis演出的鐵粉先行搶購；2月11日下午1點則接力開放單場票券販售。兩團也準備好回饋家人，崇峻表示出道一年了，今年想包個比以往大一點的紅包，讓家人感受到他的心意。

The Uncharted Realm with F.F.O & ARKis

活動日期： 2026.03.01 (Sun) 14:00 (F.F.O) / 18:00 (ARKis)

活動地點： 後台 Backstage Live（高雄市苓雅區海邊路 15-3 號）

售票時間： 2026.02.10 (Tue) 19:00 - 2026.02.11 (Wed) 13:00

售票系統： 拓元售票系統 (實名制、電腦自動配位)

票價： Ａ區 NT$ 5,960 / Ｂ區NT$ 3,960 / 身障席 NT$ 1,980

購票連結： https://tixcraft.com/activity/detail/26_fafmp



