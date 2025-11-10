「高雄乘風而騎」最終場完美收官 乘風馭風探索林園濕地秘境

由高雄市政府觀光局主辦的「高雄乘風而騎」系列活動，8日於林園海洋濕地公園劃下完美句點。活動邀請「高雄市國際自行車觀光促進協會」專業領騎帶隊，結合「林園紅樹林保育學會」與「林園愛鄉協會」導覽解說，帶領車友騎遊林園濕地、紅樹林生態與汕尾海堤等地標，並首度造訪擁有奇岩地貌與宗教神話色彩的「清水巖風景區」，沿途景致壯麗，讓參與民眾直呼值回票價。

↑圖說：乘風而騎最終場在林園海洋濕地登場。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局長高閔琳表示，「乘風而騎」系列活動結合在地導覽、生態體驗、市集與音樂演出，推動永續觀光與綠色旅遊，展現高雄兼具自然、人文與創意的多元風貌。今年壓軸的林園場特別以「草地派對」為主題，打造寵物友善的「毛起來玩」活動區，許多民眾攜毛小孩同遊，闖關、聽音樂、嚐美食，在秋日暖陽下享受悠閒午後時光。

↑圖說：在秋日的微風中騎單車造訪林園地標。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高閔琳指出，今年「高雄乘風而騎」自9月起陸續登場，從三民的城市綠廊、岡山的空軍文化到鳳山鳥松的都會生態，再到林園的濕地與奇岩風光，串聯超過30家在地店家與團體，帶動地方觀光與慢騎文化，成為高雄低碳旅遊品牌代表。

林園場活動更吸引眾多地方團體與貴賓共襄盛舉，包括林園紅樹林保育學會理事長蘇文華、林園愛鄉協會前理事長陳俊強、高雄市議員李雨庭、王耀裕、邱于軒等人皆到場支持。活動結束後，許多民眾紛紛表示期待明年再度啟程。

↑圖說：高雄市林園區紅樹林保育學會進行導覽解說。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局提醒，高雄週週有活動，11月15、16日登場的「高雄鹹酥雞嘉年華」、22、23日的「高雄咖啡節」，以及29日的「海線潮旅行音樂市集」將接力登場，邀請市民與遊客繼續用行動探索港都無限魅力。

