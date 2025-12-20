高雄也傳煙霧彈攻擊？警證實醉男「拉開信號發煙筒」已到案説明

記者洪正達／高雄報導

高雄小港街頭凌晨飄出大量煙霧，後來證實為船用信號彈，目前不排除爲一名過的醉漢所為。（圖／翻攝畫面）

正當台北市因煙霧彈恐攻事件造成人心惶惶時，高雄小港區街頭20日凌晨1點多居然也發現大量煙霧，警方獲報趕抵現場後，確認為漁船用的浮煙訊號發煙筒，隨即調閱監視器找到涉案且喝得爛醉的徐姓男子（36歲）經過該處後出現大量煙霧，目前已通知徐男到案説明，將依社維法裁處。

警方在現場發現一枚已使用過的船用信號彈。（圖／翻攝畫面）

小港分局指出，20日凌晨1點14分獲報，指出高松路與營口路有不明煙霧，派員趕抵後發現空地有2罐已燃燒完的漁船救難用浮煙信號發煙筒，經擴大調閱監視器，發現涉案人徐男（36歲）於經過該處隨即出現有大量煙霧瀰漫，不過徐男因酒醉無法製作筆錄，現已通知徐男到案，將依違反社會秩序維護法第 74 條送辦裁處。

廣告 廣告

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

跟好友夫潛水「下秒潛上床」出軌後欲罷不能！小三最終要賠50萬

高雄砂石車左轉撞直行機車！騎士被輪壓「好痛…骨盆裂了」路人為他集氣

「保證獲利」吸金近8億！1223人受騙上當 員警真實上演無間道查獲

就因找錯錢！玉米闆娘「毆打關窗台」害弱智妹墜樓慘死...最終結局曝

