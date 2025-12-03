高雄也將擁有大巨蛋？陳其邁提出「這構想」 邱議瑩：和我主張一致

即時中心／高睿鴻報導

最近多個國際天團陸續赴高雄嗨唱，引爆城市的演唱會氛圍，先是超人氣女團BLACKPINK帶來「粉色風暴」、再來是TWICE帶回「高雄女孩」周子瑜，感動無數台灣人；甚至連AAA亞洲明星盛典，本周也強勢登陸高雄。這些活動不僅讓觀光業持續活絡，帶來龐大的飯店、商家營收；更滿足了市長陳其邁想讓高雄成為「幸福城市」的願景。但外界也因此熱議，高雄是否可效法台北造大巨蛋？陳其邁、高雄綠委邱議瑩都回應了。

高雄市議員簡煥宗利用質詢時間，關注高雄是否有建造大巨蛋的需求。他說，近年來高雄越來越多大型演唱會、觀光熱度提升，無論是硬體場館、城市行銷都辦得有聲有色；但另一方面，現今氣候越來越極端，戶外活動越來越容易遭大雨、高溫等天氣破壞，因此若高雄也能像台北擁有大巨蛋，將可保障更多活動或運動比賽、甚至讓國際藝人更有意願前來表演。

不過，陳其邁則回應說，建造及後續維護大巨蛋的成本，實在非常可觀；而且他也擔憂，如今大巨蛋風潮興起，倘若各地都搶著興建，邊際效益勢必減低，「生太多巨蛋，最後都變蛋塔」。他強調，巨蛋建設成本動輒百億元，因此雖然外表看似華麗吸引人，但「生蛋容易養蛋難」、更怕巨蛋太多，到時候都變成「蛋塔」；因此，若純粹用公家資源建造大巨蛋，難度會非常高。

民進黨立委邱議瑩。（圖／民視新聞資料照）

故陳其邁提議，若真的要建大巨蛋，首先得仰仗民間投資、合作，甚至以BOT方式執行，同時，確保場館使用率可支撐營運。另一方面，巨蛋規劃必須藉合捷運開發，才能接上大量人潮。對此，高雄綠委邱議瑩強調，陳其邁已在質詢時表示，大巨蛋的需求以球類型賽事為主、地點必須在捷運站旁邊，有利於大量人潮疏散；另，也一定要有民間投資。

邱議瑩說，陳其邁提出的構想，其實與她之前提出的「大巨蛋結合造鎮計畫」一致，因此，若自己未來當選市長，將依此方向推動大巨蛋建設。

邱議瑩表示，大巨蛋興建和維護成本高，一定要媒合民間資源，並以永續經營為方向。而自己提出的大巨蛋政策，是參考日本職棒北海道火腿鬥士隊主場「ES CON FIELD HOKKAIDO」，媒合民間資源，盤點高雄合適區域，透過造鎮計畫，創造公共與產業服務；同時，減輕政府財政負擔，以經濟自給自足為目標。另外，也參考廣島鯉魚隊「球迷認養主場」作法，創造球團、球迷、球員、市府、市民的五贏。

邱議瑩說，大巨蛋是重大建設，要事前做好各項評估，特別是財政與經濟效益，才是負責任的政策規劃；而自己和陳其邁市長想法一致，未來的高雄大巨蛋，必須臨近捷運等交通設施、並且要附帶多元公共服務，與民間協力創造經濟正向循環，成為高雄的金雞母。

