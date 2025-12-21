高雄也爆持刀縱火危安事件 歹徒燒傷遭群眾制伏

即時中心／温芸萱報導

高雄鼓山區壽山街今（21）日下午3點多發生一起危害公共安全的暴力事件，一名男子在朋友家焚燒棉被，還攜帶開山刀，嚇壞附近民眾。男子在案發後企圖騎車逃離時，被群眾阻止並壓制在地。縱火過程中男子疑燒到自己手腳，消防到場後用水沖洗降溫後，由警方上銬帶回調查。警方指出，男子行為已危及公共安全，目前正釐清動機。

高雄鼓山區壽山街今日下午3點多，發生一起恐怖的暴力事件。一名男子在朋友家焚燒棉被，濃煙竄出嚇壞附近民眾，民眾立即報警並通報消防隊。消防人員到場時，男子情緒激動，企圖騎機車離開，但機車腳踏墊上放著一把長約四十公分的開山刀。目擊民眾見狀，立刻上前將刀拍落。男子衝上前想撿刀時，遭現場群眾壓制在地。

男子縱火過程中，疑似燒到自己手腳，造成燒燙傷，不斷喊痛。消防人員隨即用水幫他沖洗降溫，避免傷勢惡化。警方到場後，將男子上銬帶回調查。事件造成周邊居民驚慌，所幸未造成其他人員傷亡。

警方表示，男子不僅縱火，還攜帶危險利器，行為已經構成公共危險，目前正進一步釐清作案動機。

