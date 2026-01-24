高雄也能賞梅 六龜梅花秘境拍美照、泡湯、品茶、喝咖啡！順遊客庄暖心景點

Photo Credits：luo_zhen_li(溱愛旅食)、livia.chen414

每逢冬季，六龜的山頭便會被點點白花覆蓋，除了季節限定的梅花美景，這裡更隱藏著充滿日系風情的柴犬神社，以及能洗去疲憊的寶來不老溫泉。玩累了，還能走進古色古香的客庄建築，品味一杯在地職人手沖的山茶或咖啡。

【六龜梅花秘境順遊景點】

六龜梅花季/賞梅

Photo Credits：kaohsiung.bravo、lala._0909、lelemimilele

六龜的竹林地區是南部重要的賞梅勝地，上萬株梅樹在寒風中綻放，潔白花海與層疊山巒相互輝映。走在步道上，清幽的花香讓人瞬間忘卻煩惱，是攝影愛好者絕不能錯過的祕境。

地址： 高雄市六龜區寶來里

交通資訊：自行開車前往；或搭乘高雄客運「E25高鐵左營站—六龜快線」至六龜站轉接駁車。

美崙山度假山莊/泡湯與柴犬神社打卡

Photo Credits：nellydyu、luo_zhen_li(溱愛旅食)

位於不老溫泉區，山莊內隱藏著一座超吸睛的「柴犬神社」，充滿濃濃日式風情，是必打卡的熱點。泡完具備護膚效果的碳酸氫鈉泉後，看著可愛的柴犬造景，身心都被徹底療癒。

地址： 高雄市六龜區新發里新開86號

交通資訊：建議自行開車前往

新威森林公園/吸收芬多精

Photo Credits：kunch0715、livia.chen414

新威森林公園就位在荖濃溪西岸的台地上，本來是河床一部分，因此土壤精良改建為苗圃，種植許多樹苗，是全台最大的苗圃之一。新威森林公園最有名的，就是有一條桃花心木大道，步道兩旁是整排的桃花心木，綠樹成蔭，秋冬時節，桃花心木的樹葉會轉變為紅、黃色，更顯詩意，近幾年已經成為網美、情侶的最佳拍攝點。

地址：高雄市六龜區171號

開放時間：08:30–17:30

交通資訊：建議自行開車前往

六龜山茶故事館/茶席體驗

Photo Credits：kuo.tingxting、sweetdayblogger

六龜是台灣山茶的重要產地，故事館內提供深度茶席體驗。由在地職人帶領，品嚐原生種山茶特有的天然香氣與回甘滋味，在靜謐的空間裡感受在地茶文化的深厚底蘊。

地址： 高雄市六龜區和平路223號

交通資訊：建議自行開車前往

龜心商行/古宅咖啡時光

Photo Credits：pinkgo_photography、crystal__013

座落於充滿歷史感的古老宅邸中，龜心商行保留了舊建築的韻味，空間溫潤迷人。點一杯精選手沖咖啡，佐以特色甜點，在此享受靜謐的午後，是感受六龜客庄慢活節奏的最佳去處。

地址： 高雄市六龜區華山街3號

交通資訊：建議自行開車前往

撰文者/ 海的那編