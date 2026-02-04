高雄也見無照廠商代刀！博田醫院院長遭控放任，衛福部速查。（示意圖／本報資料照）

又有無照廠商進手術室代刀！台中榮總榮總爆發無照廠商上手術台執刀，全案地檢署還在偵辦，有媒體報導，高雄博田國際醫院爆出無照廠商進入手術房替病患動刀，爆料者提供影片可見，該院院長在執行脊椎手術時，竟坐在一旁玩醫療器材，放任無照廠商處理病患。衛福部醫事司強調，地方衛生局將以最快速度展開調查。

廠商代刀情況不止中榮一樁，媒體報導高雄博田國際醫院也爆出無照廠商進入手術房替病患動刀。媒體提出的爆料影片為，2023年10月5日，一名80多歲女性在進行腰椎間盤手術，影片卻可見手術室內除了開刀助手醫師、刷手護理師、麻醉護理師跟主刀醫師謝榮豪外，竟有一名無照的醫材廠商，在手術台無菌區執行手術行為，謝榮豪卻坐在一旁把玩醫療衛材，遭批不把病人生命當回事。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，4日已經發函高雄市衛生局，儘速做資料收集與調查，並視調查結果給予處分，只要有牽涉密醫罪就會移送檢察機關偵辦。同時衛福部也會啟動評鑑重點項目即時追蹤調查。

國內接連出現廠商代刀爭議，是否需了解全國醫療院所手術室管理狀況？劉玉菁指出，將加速制定手術室治療指引，讓醫療人員有所依循。若做全國醫院普查恐怕效益不彰，衛生局也不一定有人力，但在行政管理上，只要任何醫院有這樣的檢舉，就會以最快速度查處。

