高雄亂倒垃圾疑來自台南 黃偉哲:非清潔隊所為、已鎖定民間業者

高雄燕巢區山區傳出遭人亂倒垃圾。對此，台南市長黃偉哲今日受訪表示，經相關單位初步調查釐清，亂倒者並非台南市清潔隊，而是民間業者。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕高雄燕巢區金山往中寮的埤底巷周邊山坡地，近日傳出遭人亂倒垃圾，且疑似來自台南。對此，台南市長黃偉哲今(18)日受訪澄清，經相關單位初步調查釐清，亂倒者並非台南市清潔隊，而是民間業者，已掌握特定調查對象。

黃偉哲表示，台南有自己的垃圾掩埋場，清潔隊沒有理由繞遠路到高雄棄置垃圾。經相關單位追查後，確認非公家清潔隊所為，疑似為民間業者非法傾倒，傾倒內容與行為細節仍待調查，全案正在偵辦，案情不便對外透露。

據了解，此次亂倒量體大，高達數十噸。高雄市環保局接獲通報後，昨(17)日動員吊車、長臂怪手等大型機具處理，當天先清除約8噸垃圾。環保局破袋檢視時，發現部分內容物疑似台南民生垃圾來源，正協助警方調查釐清。

