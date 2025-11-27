高雄二線三星警官涉猥褻！她被強抱、亂摸私密處 崩潰報案竟遭警告「他官很大」

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

高雄市警局今年初發生一起誇張的性騷擾案，一名女子懷疑被跟蹤，在1月時向某二線三星刑事警官求助後，雙方約至該警官家中詳談，過程中竟遭撫摸臀部、大腿內側與私密處等部位，女子事後向婦幼隊報案擬提告，竟被反問：「妳真的要告？這官很大耶？」報案至今沒有後續。此案今（27）日遭高雄市議員吳銘賜在議會中踢爆。

高雄市議員吳銘賜在議會中踢爆，一名女子被跟蹤向兩線三星警官求助，竟反遭警官性騷擾，報案時甚至疑似遭施壓。（圖／翻攝YT／高雄市議會）

吳銘賜在議會表示接到一名女子陳情，指出在1月時因懷疑遭人跟蹤而向一名二線三星刑事警官求助，該警官後來稱發現嫌疑人士，邀她至住處詳談。然而在談論過程中，該警官卻趁機撫摸女子臀部、大腿內側與私密處等部位，女子當下拒絕後，該警竟強勢環抱並繼續撫摸她；最終是因該警官的長官來電才讓她得以逃過一劫

吳銘賜指出女子在事後身心受極大影響，經常在睡夢中驚醒、嚇哭，甚至還須使用藥物控制。在6月時女子鼓起勇氣向婦幼隊報案，沒想到婦幼隊竟反問：「妳真的要告？這官很大耶？」報案至今也沒有後續消息。誇張情形令人搖頭。

吳銘賜痛批，該名刑事警官根本是敗壞警界的害群之馬。（圖／翻攝YT／高雄市議會）

吳銘賜痛批，該名刑事警官根本是敗壞警界的害群之馬，同時也嚴厲譴責警察局對於性騷擾受害者的保護形同虛設。對此爭議，高雄市警察局長林炎田表示，目前該案已進入司法調查程序，正由地檢署指揮偵辦中，該當事人也遭行政處分並調離現職。林炎田強調，任何人違法都會依規定嚴辦，絕不縱容。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

