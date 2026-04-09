高雄五岔路口大改造 中正五福凱旋導入人本設計降風險

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高雄市苓雅區中正、五福與凱旋路口交通動線複雜、事故風險偏高，高市府啟動人本交通改善工程，透過設置行人庇護空間與機車專用道等措施，全面重整車流與人流配置，預計有效提升通行安全與效率。

↑圖說：高雄市苓雅區中正、五福與凱旋路口是高雄市重要的交通樞紐，每日有龐大車流量行經此斜交之五岔路口。（圖片來源：高雄市政府交通局提供）

高雄市政府指出，該路口為市區重要交通樞紐，屬少見的五岔斜交路型，每日車流量龐大。過去因台鐵遮斷器拆除後路型改變，導致行人穿越距離長達40公尺，不僅增加通行壓力，也讓車流交織情形更加複雜。尤其中正路往五福路方向機車待轉需求高，既有空間不足，經常出現停等外溢，甚至影響右轉凱旋路車流，形成人車衝突的潛在事故熱點。

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為改善長期交通瓶頸，高雄市政府交通局表示此次工程從「人本安全」與「動線簡化」兩大面向著手。首先在路口西側既有槽化區設置行人庇護島，讓原本需一次穿越的長距離路段，改為分段通行，大幅降低風險並提升行人安全感。同時拓寬五福路側人行道，並配合行穿線位置調整設置無障礙斜坡道，輔以護欄與車阻，強化行人防護。

↑圖說：在行人穿越道中間設置安全庇護空間，讓行人可以分兩段通過，提供行人更充裕、安全的庇護空間。（圖片來源：高雄市政府交通局提供）

另一方面，針對機車動線混亂問題，工程於路口東側增設機慢車直行專用道，並設置實體分隔島，引導中正路往五福路方向車輛提前分流。未來機車可依號誌直接通行五福路，無須再進行兩段式左轉，不僅縮短停等時間，也避免與行人及轉彎車流交錯，顯著降低事故風險。

交通局表示，透過行人庇護設施與機車專用動線的雙軌改善，路口將由過去複雜交織的交通型態，轉型為分流明確、動線單純的安全環境。工程完成後，車輛往中正路將靠右行駛，往五福路則靠左行駛，整體通行秩序更加清晰。

↑圖說：調整路口標線與車道配置，增設機車專用道，引導車輛依號誌騎行，避免行人流與轉彎車流相互干擾。（圖片來源：高雄市政府交通局提供）

高市府強調，未來將持續盤點高風險路口與市民需求，滾動檢討交通設計，推動人本交通政策，打造更安全、順暢且友善的城市通行環境。

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