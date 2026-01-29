高雄五星市場領軍迎馬年 傳統市場加碼36場「開運小紅包」發放活動

迎接馬年到來，高雄市各傳統市場陸續湧現採買年貨人潮，高市府經濟發展局為歡迎民眾「來市場、買澎湃」，特別推薦市場內的年貨伴手禮及年夜飯所需的新鮮食材，更連續三年與市場合作，今年「馬年開運小紅包」活動將於全市三十六處公有市場限量發放市府人氣馬年小紅包，從二月三至十四日，邀請民眾走進市場採買年貨、領紅包討吉利，迎接嶄新的馬年新春。(見圖)

經發局今(廿九)日說明，為迎接馬年新春，高市府提供開運小紅包，將於龍華、武廟、哈囉、岡山文賢等超過三十處公有市場發放，歡迎民眾領紅包討吉利，期盼收到的民眾如同馬年大吉、新年行大運！詳細發放資訊請洽各公有市場自治會與經發局臉書，數量有限，發完為止。此外，春節期間商圈「高雄過好年」系列活動同步展開，共計二十七處商圈參與，結合市集活動、消費優惠與節慶布置，邀請全國遊客與民眾於春節期間走訪高雄各地特色商圈，感受濃厚年節氛圍。

經發局廖泰翔局長表示，高雄傳統市場商品種類豐富多元，從新鮮蔬果、生鮮肉品、海產乾貨到各式熟食年菜一應俱全，是民眾準備年夜飯與春節伴手禮的必訪行程；高市府近年積極推動傳統市場轉型升級與投入資源改善傳統市場環境，近六年投入達八.三四億元，推動轄管八十處市場與攤集場的改造與提升，從硬體環境到經營活化全面強化，並透過青年創業補助招商活化、引入人流，提升市場整體競爭力。去年全市有十八處市集及一百六十六位攤商通過經濟部評核，國民市場的「國民魚丸料理」更榮獲全國唯二、南部唯一的「五星金賞」名攤殊榮，五星及四星樂活名攤總數也高達五十二攤，較往年成長超過四成，歡迎各位民眾馬上來市場、買澎湃。

經發局推薦，精選四處公有市場及其人氣攤商，作為民眾春節採買年貨的採購指南，其中包含產品齊全、品質上乘的武廟市場，以鮮魚攤、林記豬腳、何家水果、雙豪油飯及江媽小廚等攤位廣受好評；榮獲高市府金市獎及經濟部五星優良市集的龍華市場，集結迪記法式豬舌飯、王煮麵、曉琦飯糰、香噴噴滷味、胖胖泰等名攤，讓民眾一次購足；歷史悠久且高質平價的國民市場，匯聚了正瑜蔘藥行、國民魚丸料理、阿蘭雞肉等老字號攤商深具人氣；而以攤位整潔、通道寬敞著稱的岡山文賢市場，則以東港尚青鮮魚湯、吉品肉鬆等美味名聞遐邇。歡迎民眾前往傳統市場，挑選年節好物，感受年味濃郁的採購樂趣，讓春節假期更加溫馨愉快！

經濟部五星優良市集旗后觀光市場會長陳清雄指出，這幾年高市府大型活動與演唱會經濟發展有成，帶動觀光人潮成長，坐擁海岸夕陽與人文景觀的旗津更是許多遊客的最愛；旗后市場內以熟食攤位為主，品項多元且具特色，包括阿宏、飛天魚、佳豪、洪之家、金牌阿三、金牌阿妹及茗城二店等，販售魷魚絲、零嘴等伴手禮，絕對是最代表高雄的海味首選。近幾年攤商積極導入數位支付與網購服務，同時投入多語服務及自製環保提袋，鼓勵減碳消費，適合全家春節採買及觀光遊憩，期待大家趁著冬日的怡人好天氣，來旗津共度美好的馬年春節假期。

高雄左營龍華市場美食雲集，其中「迪記法式豬舌飯」以獨特料理手法成為人氣排隊名店。老闆陳品宏強調，高雄的傳統市場相當支持各種嶄新創意，我們結合法式手藝的豬舌飯料理，以舒肥後再炙燒的肉品搭配自製醬汁與酸味酸奶，風味清爽不膩，與傳統滷肉飯展現截然不同的口感層次，讓許多慕名而來的饕客大讚高雄傳統市場驚喜不斷，歡迎各位朋友馬上來享受高雄的傳市新滋味。