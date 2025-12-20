高雄五星級承億酒店獨「樹」一幟 「聖誕書」主題裝置藝術詮釋文創美學

高雄承億酒店1樓書牆大廳首棵「聖誕書」綻放迷人光芒，感受藝術與空間的完美融合。 圖：承億酒店/提供

[Newtalk新聞] 高雄五星級「承億酒店」今年以獨有的美學視角詮釋佳節，有別於傳統的實體聖誕樹裝飾，推出別出心裁的「聖誕書」主題裝置藝術，將平面的書牆賦予立體生命，分別在1樓書牆大廳與25樓閱讀廣場「種出」兩棵結合光影與書香的獨特聖誕樹，即日起點亮上萬冊書籍。「聖誕書」是承億酒店對文創美學的最新詮釋，透過精心設計將聖誕光影與書本的溫暖色澤結合，打造出獨一無二的聖誕節沉浸式空間藝術。

旅客一抵達承億酒店1樓書牆大廳即可看見首棵「聖誕書」綻放迷人光芒，感受藝術與空間的完美融合。位於25樓閱讀廣場的第二棵「聖誕書」則坐擁挑高書牆與絕佳落地窗視野，白天引進溫暖的南國陽光，夜晚則是璀璨的城市夜景。伴隨溫潤書香與書牆上驚喜現身的可愛聖誕老人，不論是入住旅客或來訪民眾，隨時都能享受濃厚的聖誕氛圍。

廣告 廣告

承億酒店全館餐飲也同步於聖誕佳節期間，祭出多款的節慶優惠與聖誕限定菜單，從高空景觀餐酒館、精緻創意料理到午茶甜點應有盡有。不論與家人團聚、情人約會或好友聚會，都非常適合來到承億酒店度過聖誕節，在充滿藝術美感的氛圍與美食陪伴下，於歲末年終留下最歡樂幸福的溫馨回憶。

位於頂樓27F、坐擁高空亞灣景致的「BAR KAO泰式餐酒館」為聚會增添熱鬧氣息，凡享用四人套餐，中餐時段贈送精緻甜點，晚餐時段則贈送聖誕Shot盤。26F「Papillon」聖誕限定套餐，呈現極致的味蕾體驗；同樓層的「貳陸日全食」BUFFET則以節慶經典的「現切戰斧牛排」為主角，滿足饕客對佳節饗宴的期待。

25F 「飛裊茶軒」則推出草莓公主、聖誕帽帽與莓日好運三款聖誕主題甜點及聖誕限定套組，內含任選兩款聖誕主題甜點與兩杯飲品，讓冬日午後沉浸在甜蜜的過節氣氛中；「五十座懷石日本料理」精心準備兩款聖誕限定雙人套餐；「雪茄酒藏館」推出聖誕泡泡糖、平安森林、聖誕響叮噹與雪花世界四款主題調酒。

24F「POOL BAR池畔酒吧」除推出聖誕Shot了沒、肉桂熱紅酒與蘋安耶誕薑餅酸三款聖誕調酒外，更邀請民眾參與社群互動，凡上傳主題飲品照片即可享有當日酒水9折。B1F「TAi香烘焙坊」特別開賣具有歐式傳統風味的義大利聖誕麵包「潘娜朵妮Panettone」，讓民眾能將這份節慶的甜蜜溫馨帶回家中。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

洪耀南觀點》反腐之後，越南走向何方？ ——從制度基因看越共十四大前夕的權力政治

吳念庭現身高雄大立百貨 為運動品牌擔任一日店長

高雄承億酒店25樓閱讀廣場第二棵「聖誕書」坐擁挑高書牆與絕佳落地窗視野。 圖：承億酒店/提供

高雄承億酒店各家餐廳推出聖誕主題調酒。 圖：承億酒店/提供