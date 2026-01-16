高雄五星級酒店迎馬年新春 春節禮盒、五星年菜與連住住房專案齊發

迎接2026農曆馬年，高雄五星級承億酒店以「過年，也是一種生活美學」為概念，將傳統年節習俗轉化為精緻餐飲與旅宿體驗，推出全新春節禮盒、頂級外帶年菜組及春節住房專案，邀請旅人與市民在亞洲新灣區感受港都專屬的新春氛圍。

↑圖說：承億酒店今年特別推出「馬年糕升賀鴨郎」春節禮盒，象徵「吃糕走高，人氣福氣直衝天際」。（圖片來源：承億酒店提供）

今年首度亮相的「馬年糕升賀鴨郎」春節禮盒，由主廚團隊親手研製，主打象徵「步步高升」的馬年臘味蘿蔔糕。嚴選在地優質蘿蔔，搭配臘腸與蝦米等經典食材，透過細火慢蒸，讓蘿蔔清甜與配料香氣充分融合，口感鬆軟、香氣層次分明。禮盒同時附上兩款主廚私房醬料，包括以高品質干貝熬製的干貝海味 XO 醬，以及融合主廚家鄉記憶、帶有清新香茅氣息的辣椒醬，讓蘿蔔糕煎至金黃後佐醬享用，呈現鮮香與辛香交織的多重風味。該禮盒即日起以優惠價999元推出，為年節餐桌增添濃濃年味。

↑圖說：承億酒店「馬年糕升賀鴨郎」春節禮盒內附臘味蘿蔔糕以及兩款主廚私房醬料。（圖片來源：承億酒店提供）

位於酒店地下一樓的「賀鴨郎」粵菜烤鴨中餐廳，也因應圍爐需求推出「馬到成功外帶年菜組」，集結七道經典與創意並陳的五星級佳餚，包括迎賓五福盤、上湯起司龍蝦、清蒸龍虎斑、葡式黑椒豬腳、蒲燒鰻干貝米糕、花膠響螺燉雞湯與葡式蛋塔等，即日起開放預訂至2月10日，並於1月31日前推出早鳥優惠，讓民眾在家中也能輕鬆享用飯店級年夜飯。

↑圖說：承億酒店 B1F 的「賀鴨郎」粵菜烤鴨中餐廳，針對圍爐需求推出「馬到成功外帶年菜組」，即日起開放訂購至 2 月 10 日，若於 1 月 31 日前預訂，更可享早鳥優惠價。（圖片來源：承億酒店提供）

除餐飲外，承億酒店同步推出「2026春節連住專案」，自2月14日至2月21日期間，雙人入住兩晚以上可享88折優惠，每晚8,300元起。旅人可在全亞洲唯一與圖書館共構的飯店空間中，一邊品味年節佳餚，一邊俯瞰亞灣港景，體驗結合城市風景與新春儀式感的別樣過年時光。

