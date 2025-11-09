南部中心／綜合報導

高雄一間五星級飯店，在地深耕30幾年，每年固定舉辦偏鄉送愛公益行動，今年前往桃源區的建山國小，不僅帶來五星級的主廚團隊，現場為小朋友烹調營養午餐，更結合壽山動物園、高雄市立圖書館，規劃一系列互動活動，把美味和教育體驗，帶進偏鄉校園，延續愛與陪伴。





高雄五星飯店偏鄉送愛 主廚團隊親赴建山國小煮營養午餐

孩童們圍坐在一起，大口開心享用五星級主廚現做的餐點。（圖／翻攝畫面）





從烤箱裡拿出，烤得油亮亮的棒棒腿，高雄一間五星級飯店，派出主廚團隊，前進桃源區的建山國小，以飯店烹調標準，為偏鄉孩童料理營養午餐。孩童們一個個排好隊，從廚師團隊手中，接下精心準備的豐盛菜餚，圍坐在一起，大口開心享用五星級主廚現做的餐點。飯店文教基金會董事長廖秀梅表示，我們每年在歲末的時候，會帶我們飯店的團隊五星級的主廚，還有外場同仁們一起來偏鄉做服務，希望能將五星級的料理能夠帶到我們山區，讓偏鄉的小學生們，能夠享用我們五星級的美食。

廣告 廣告





高雄五星飯店偏鄉送愛 主廚團隊親赴建山國小煮營養午餐

桃源區的建山國小合唱團帶來精彩表演，感謝飯店業者遠道而來舉辦偏鄉送愛公益行動。（圖／翻攝畫面）





拿起糖霜和裝飾配料，把想像力畫在餅乾上，創造出專屬甜點，主廚們也示範，如何利用在地食材，變出創意料理。飯店也結合壽山動物園，帶來保育明星食蛇龜、輻射龜，透過近距離觀察與解說，讓孩童理解保育的重要，圖書館的故事老師，更帶來精彩的說書時間，激發孩子對故事的熱情。飯店文教基金會董事長廖秀梅表示，希望在透過這樣的偏鄉送愛的活動，能夠讓山區的小朋友，能夠享受到五星級飯店的料理，也能夠有知識上的傳遞，然後還有生態保育的這些理念，也能夠都帶來山區。

飯店在高雄深耕30幾年，偏鄉送愛活動，已成為每年固定的公益計畫，未來將持續把營養午餐、閱讀和生態教育，帶向更多學校，為偏鄉孩童送暖。





原文出處：高雄五星飯店偏鄉送愛 主廚團隊親赴建山國小煮營養午餐

更多民視新聞報導

台灣機車無所不「載」！騎士後座揹「巨大水塔」網傻眼

小小科學家來敲門台北場開跑 廣邀偏鄉學童來科普

深入高雄偏鄉！走進新住民及聘雇外籍看護家庭 打造高雄長照與失智防治行動網

