高雄亞灣公宅今上梁 總戶數達634戶 預計10月起招租

高雄市都發局推動前鎮亞灣智慧公宅第一期，今（21）日舉行上梁典禮，高雄市副市長林欽榮透露，亞灣工宅共634戶，預計在今年10月起可取得使用執照，並同步展開招租作業，導入智慧門禁、管理服務，共分為一到三房等房型，可提供社福弱勢戶、或亞灣企業員工安家宅。

亞灣智慧公宅第一期位於啟聖街、修成南街街廓，鄰近輕軌軟體園區站的亞灣核心地帶，於2022年起動工，8960平方公尺將興建為4棟地上14層、地下2層、總戶數達634戶的智慧住宅，目前主體結構已大致完工，今日舉行上梁典禮，包含高雄市副市長林欽榮、立委許智傑、高雄市議會副議長曾俊傑、市議員吳銘賜、蔡武宏等嘉賓出席見證。

都發局住宅發展處處長郭柏宏介紹，亞灣一期智慧宅投入總經費達31億5888億元，提供一房至三房等多元房型，並設置店舖、托嬰、幼兒園、日間照顧及社區照顧關懷據點多元等公益社福服務空間，其中一定比例將提供符合社福弱勢住戶入住，其餘則供周邊企業員工租用，住宅中導入智慧管理、門禁等服務，也針對高齡與行動不便住戶，導入智慧動態偵測，打造社宅新典範。

典禮中林欽榮表示，亞灣區迎來鴻海、輝達、宏達電、信驊科技等知名企業進駐，市府透過公辦都更、捷運聯合開發等方式，不僅提供產業所需空間，也夠過公宅興建，不僅讓弱勢戶能住進亞灣區，也讓在企業工作的年輕人能輕鬆安家，將優秀人才留在高雄。

高雄市亞灣智慧公宅第一期今（21）日舉行上梁典禮，高雄市副市長林欽榮透露，亞灣工宅共634戶，預計在今年10月起可取得使用執照，並同步展開招租作業。（任義宇攝）

林欽榮也透露，第一期工程進度已達48.5％，預計今年10月可取得使用執照，並同步辦理招租作業，第二期也已在去年中旬完成簽約，合計可提供超過1200戶優質公宅，全高雄則已有2萬6200戶社宅於規畫或建設中，全力實現高雄在地的居住正義與智慧宜居城市目標。

