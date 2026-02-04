高雄亞資中心吸引19家銀行進駐 搶攻高資產市場

1]

〔記者王孟倫／台北報導〕國銀搶進高資產業務商機！金管會今天宣布，同意法國巴黎銀行在臺分行，申請進駐高雄資產管理專區試辦業務，並自其開辦日起試辦至2026年6月30日止；根據統計，若加計本案，金管會至今已同意19家銀行進駐高雄專區試辦業務。

高雄資產管理專區(亞資中心)於2025年7月正式啟動，首波及後續核准進駐的銀行，合計已經19家以上，包含中國信託、玉山銀行、國泰世華銀行、第一銀行、元大銀行、渣打銀行、滙豐銀行、台北富邦銀行、星展銀行、華南銀行、上海商銀、合庫銀行、瑞士銀行在台分行、台新銀行、凱基銀行、永豐銀行、聯邦銀行、高雄銀行及法國巴黎銀行在台分行等。

對此，銀行局指出，法巴銀行於2025年6月經核准開辦「高資產業務」，本次申請進駐高雄專區試辦業務類型，涵蓋「保險融資」、「Lombard Lending」、「自行質借」、「家族辦公室」等項目，並依金管會要求，就高雄專區營運據點之管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃，及落實顧客權益保護與申訴處理機制，確保各項業務在試辦期間符合法令並穩健運作。

其次，金管會亦要求銀行指派專責人員負責督導相關業務，進一步強化自律管理能量。金管會表示，加計本案，已同意19家銀行進駐高雄專區試辦業務，試辦業務項目主要以授信業務(包括自行質借、保險融資及Lombard Lending)、家族辦公室及跨境金融服務為主。

金管會強調，將持續秉持風險控管與業務創新並重之原則，定期檢視試辦成果，持續研議下一階段推動策略。

