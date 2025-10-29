高雄亞資中心新戰場 37家金融機構先卡位

亞洲資產管理中心(亞資中心)高雄專區成為金融業新戰場。金管會最新資料顯示，目前共有銀行、壽險、投信投顧及券商等37家金融機構核准進駐專區，另有多家正在審查中。隨著業務試辦範圍擴大，各家業者加快布局腳步，鎖定高資產客戶與境外理財需求，在南台灣財管市場掀起新一波競爭熱潮。

根據統計，亞資中心高雄專區自開放以來，已吸引17家銀行、4家壽險、10家投信投顧及6家證券商卡位。銀行局表示，銀行業者最看好「家族辦公室」、「金融資產組合融資(Lombard Lending)」，以及「未具證券投信基金性質的境外基金」等高端服務商機，保費及保單融資服務也成為焦點。

各大銀行已著手開發差異化商品，像是第一銀行引進月申購、季贖回機制的私募信貸商品，未來將拓展至私募股權、基礎建設及避險基金等多元領域。華南銀行觀察，家族辦公室諮詢、自益特定金錢信託受益權質借及資產組合融資為3大熱門服務；合作金庫則規畫今(2025)年第4季推出高階財管商品，包括未具投信性質的境外基金與高保障壽險商品。

在保險業方面，現階段已有國泰人壽、富邦人壽、南山人壽與凱基人壽共4家壽險公司插旗，另有2家申請中。壽險業者多以美元利變型與分紅壽險為主要商品，並積極開發符合高資產族群需求的專屬方案，金管會亦鼓勵更多保險業者加入試辦行列。

投信投顧與券商也不落人後，證期局指出，投信投顧業共有14家申請、10家獲准，包括聯博、富達、玉山、富蘭克林、霸菱、富盛、全球、第一金、統一與瑞源等。至於證券商則有8家申請、6家通過，包含永豐金證券、中信、玉山、兆豐、國泰及群益金鼎等。

金管會強調，亞資中心高雄專區自開放以來，已逐步形成金融業南向的新重鎮。隨著更多業者投入與創新商品上架，將可望提升高資產理財服務能量，帶動南台灣成為亞洲資產管理的重要樞紐。

