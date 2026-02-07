高雄交流道驚悚車禍！獨居男徒步突臥倒閘道口 連遭3車輾過不治

高男徒步穿越時突臥倒閘道口，連遭3車輾過不治。讀者提供

高雄市苓雅區中正路交流道北上閘道口，昨（6）日深夜發生一起奪命交通事故，50歲高姓男子徒步穿越交流道閘道時，因不明原因倒臥於閘道口，慘遭3輛自小客車接連輾過，當場失去生命跡象。其中1名駕駛事後駛離現場，警方訊後將3人依過失致死罪嫌移送，肇逃者另加重究辦。

苓雅分局福德二路派出所表示，2月6日深夜23時21分接獲報案，指稱中正路交流道東側便道發生嚴重車禍。經初步調查，50歲的高姓男子當時徒步由東往西橫跨便道，卻因故突然倒臥在北上閘道口。

隨後，王姓男（57歲）、方姓男（22歲）及連姓男（52歲）分別駕駛自小客車由南往北行駛，疑因視線昏暗且未注意前方路況，三車陸續撞擊臥倒在地的高男。醫護人員趕抵現場時，高男已無生命跡象。

警方現場對三名駕駛進行酒測，確認均無酒駕情事。根據監視器畫面與初步研判，事故起因於駕駛人「未注意車前狀況」，王姓等3名駕駛在警詢後，均依過失致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

其中王男於撞擊後未停下處理便駛離現場，警方依《道路交通管理處罰條例》處以新台幣3000元至9000元罰鍰，並吊銷駕照且終身不得考領；刑事部分則依肇事逃逸罪加重移送。

苓雅分局強調，詳細肇事責任歸屬仍待送交交通大隊進一步分析。警方呼籲，用路人夜間行駛時應格外留意車前動態，步行者也應遵守規則，切勿違規橫越馬路。



