高雄交流道驚悚車禍 男子倒匝道口遭3車輾斃

50歲高姓男子不明原因倒臥中正路交流道北上匝道口道路上，遭3輛車碰撞或輾過死亡。（圖／記者鐘敏綺翻攝）。

記者鐘敏綺／高雄報導

高雄市苓雅區中正路交流道北上匝道口，昨(6)深夜11時許發生嚴重死亡車禍，50歲高姓男子不明原因躺在交流道匝道口車道上，先後遭3輛自小客車撞擊，消、警消趕抵，發現高男已明顯死亡。

據調查，昨(6)日晚日11時20分左右，高姓男子不明原因，倒臥在中正路交流道東側便道上國道一號的匝道口車道上，由於天色昏暗，王姓（57歲）、方姓（22歲）及連姓（52歲）等3男子分別開車準備上交流道時，因深夜天色昏暗，未及時發現有人倒在車道上，接連碰撞或輾過高姓男子，其中方姓男子開休旅車在車子一陣劇烈震動，懷疑輾過異物，趕緊停車查看，赫然發現輾過人，嚇得趕緊報警；消、警獲報到場，發現高男已無呼吸心跳，當場死亡。

警方調閱監視器畫面，發現高姓男子徒步橫跨中正路交流道東側便道，由東往西行走，隨後3輛車先後撞及高男。方姓、連姓2男停留現場配合調查，王男則在撞擊後駛離。

警方對3人進行酒測，無酒精反應，初步研判，3名開車男子未注意車前狀況釀禍，但確實肇責仍待交通大隊進一步分析。

王姓等3名男子開車碰撞或輾過高姓男子，警詢後將依過失致死罪嫌，移送高雄地檢署偵辦；其中王男肇事後駛離，除違反道交條例，恐面臨吊銷駕照、終身不得再考領外，另涉肇事逃逸罪嫌，將一併移送檢方偵辦。

警方查出高姓男子身分後，找來家屬查詢，說他獨自1人住在外面，很少聯絡，也不知道高男為什麼會去躺在路上。