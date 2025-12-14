高雄人不忍了：陳其邁養大胃口！高捷超鬼1圖迎戰「全場看呆」

政治中心／周希雯報導

高雄市近日人氣急速飆升，除了迎接BLACKPINK、TWICE等大咖降臨時，啟動高規格全市應援、在多個建築物點亮「代表色」迎接，市府多位大咖官員更被發現頻頻在Threads「海巡」，主動傾聽民意並加以改善，令其他縣市民眾忍不住表示「超羨慕高雄人」。沒想到，近日有民眾突點出高雄市長陳其邁「把兒子胃口養大」，釣出高雄捷運小編親自回應，令全場嚇壞直喊，「其邁這次拼了！」

原PO在Threads發文表示，近日經過高雄捷運美麗島站時，3歲的兒子突然問「為什麼聖誕節要到了，這裡的燈還是黃色的？不是紅色綠色呢？」並補充是因為去年該地點採用應景的紅、綠色燈光迎接耶誕節，兒子才這樣問；令她不禁笑喊，「我兒子記得比我還清楚，陳其邁已經把我3歲兒子胃口養大了」。

陳其邁突被指「養大胃口」高捷1圖迎戰！超反轉真相全場驚：起雞皮疙瘩…

陳其邁被民眾點名了。（圖／民視新聞資料照）

沒想到貼文才曝光3天，高雄捷運小編現身留言區、附上實拍照，建築物竟真的點亮了紅、綠色燈光，並表示「麻煩跟您家小朋友提一下，我們確實是看到你們的貼文，以及小朋友的期待，所以設備部門同仁加班處理，提早今天點亮了！」令原PO相當驚喜，「啊啊啊啊天啊!!!!很不好意思讓你們加班!!!太狂了，明天就帶他去看，真的很感謝～」並大喊「活在高雄真的好幸福！」

高雄捷運小編附上實拍照，展現超鬼效率。（圖／翻攝Threads）

高雄市的超狂效率吸引破5萬人朝聖，眾多網友也驚訝表示，「高市現在是打算跟高市早苗拚滿意度嗎」、「高雄捷運是聖誕老公公嗎」、「高雄到底是什麼有求必應城市」、「高雄你們不要不講武德！我們這種住台北的很想哭」、「我要起雞皮疙瘩了！！生為土生土長的高雄人，真的從菊媽市長開始跟邁邁市長開始，高雄整個在變好」、「想跟高雄人借一下市長」、「我朋友今天才在說高雄變得超漂亮超像國外的！給我看照片，真的超漂亮！是時候找幾天出去玩了」、「身為高雄人驕傲到一個不行」。





