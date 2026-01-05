高雄人口袋名單！必比登推薦的鴨肉飯，當歸湯清甜回甘，每一口都是老店功夫

鴨肉是我愛吃的品項，但鴨肉飯從來不在我的美食名單裡。然，這家高雄三民45年老店，卻讓我覺得鴨肉飯、鴨肉、甚至是當歸鴨肉都好吃，就連鴨肉的配菜筍粉都好好吃。若然，在我家附近，我八成會常常去吃吧。

高雄｜侯記鴨肉飯

侯記鴨肉飯位於三民區三民市場周邊，這一帶也是高雄小吃不容忽視的地帶，光是米其林必比登就有不少家。理論上如果你不耐走，不管是火車的三塊厝或是捷運的前金站都得走上一小段距離。

用餐時間裡裡外外人非常多，建議可以避開用餐時間。

鴨肉湯、麵、米粉都是60元相對來說還蠻平價的，鴨肉飯40也很可以。

店內的用餐空間相較一般的小吃店算是乾淨許多，店裡有好多泡泡瑪大大小小的特翹嘴茉莉 ，不知道是誰的收藏品。

這裡的鴨肉有煙燻和原味白切兩種，通常鴨肉我會點煙燻，但鵝肉我也選白切。

桌上調味料堆，但引起我好奇的只有中間的「馨美醬園」辣椒醬，但一如我預期的很鹹xd

煙燻的鴨皮真的很香而且略帶油質，鴨肉出乎意料的軟嫩，也不會柴柴粉粉，算是我吃過鴨肉中數一數二好吃的。

當歸鴨的湯淡淡的中藥香，後韻帶有鴨肉的甜味，鴨肉很入味，皮滑肉帶點鴨腿的微咬勁也很棒。

鴨肉飯上的鴨肉應該是鴨胸，但一點也不柴，反而蠻軟嫩的，帶有一點點鴨油做成醬汁的油甜，那醬滲入飯裡，光是鴨油飯非常涮嘴。

這筍絲吃起來很像半天筍爽脆鮮甜好吃得亂七八糟。

免費的金柑仔糖，這一味越來越少見了。

侯記鴨肉飯：高雄市三民區自強一路201號，電話: 07 282 7588，營業時間:10:00-19:30(星期一休)

文章來源：小虎食夢網