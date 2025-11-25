高雄人妻偷帶小王回家！夫驚見「裸體偷歡畫面」斷理智線 抓姦私刑凌虐下場GG了

高雄一名人妻帶「小王」回家過夜嘿咻，被老公抓姦私刑，鬧進警局。示意圖。（翻攝自Pexels）

高雄一名蔡姓男子與妻子婚姻觸礁談離婚時，凌晨透過家中監視器驚見妻子將「小王」小光（化名）帶回家過夜，氣得撂同事一起抓姦私刑，並在怒髮衝冠時，持高爾夫球爆打對方，甚至拿手銬銬住小王凌虐，最後慘吞官司。

根據判決指出，蔡男從事餐飲業，去年10月底凌晨5點，透過家中監視器目睹妻子帶小王回家，雖當時婚姻觸礁、不過雙方仍尚未離婚，因此蔡男得知自己遭戴綠帽後，氣得找陳姓同事直奔仁武住處「處理家務事」。

怎料，2人破門而入，竟真看到2人全裸滾床單，蔡男秒理智線斷裂，拿起球桿往2人頭、身猛K，陳男也一起助拳，對小光拳打腳踢，還把人拖進廚房，蔡男甚至拿出金屬手銬，把小王銬在冰箱旁的鐵桿上凌虐，導致對方身上滿是傷痕，整起「捉姦私刑」鬧得轟轟烈烈。事後警方將蔡男與陳男帶回偵辦。

廣告 廣告

對此，全案橋頭地院審理時，2人均坦承犯行。法官認定，2人涉妨害自由罪，各處1年徒刑；另外蔡男因摔手機犯毀損罪，被判拘役50日，可易科罰金（1日折算1000元）。全案可上訴。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

正妹軍人慘遭3名高中生性侵殺害 北韓不管未成年當場下令立即處決

「國民女友」祈錦鈅認2年婚告吹 苦撐破爛身心！揭離婚主因：我沒有條件很差

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐