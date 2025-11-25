高雄人妻狂劈2男！嬌喊：高潮好多次、腿軟了 綠帽夫見「鹹濕對話」氣炸提告

高雄人妻同時劈腿2男，傳訊嬌喊：高潮好幾回、腿軟了，綠帽夫見「鹹濕對話」氣炸提告。示意圖／取自pixabay

高雄一名洪姓男子前年因好奇查看妻子手機，怎料卻意外揭開婚外情內幕，接連受到沉重打擊。洪男發現，妻子同時與兩名男子往來密切，不僅與一名全姓男子在訊息中互稱「歐巴」、「外婆」，甚至與71歲薩姓退伍軍人交往，並多次到他在左營軍區的房子約會，甚至傳訊給薩男稱「你好強，我軟腳了」，洪男因此怒告兩人侵害配偶權。

意外發現手機藏情事 露骨對話令丈夫崩潰

洪男提告指出，他與妻子結婚多年並育有子女，婚姻原本穩定，沒想到某天看到放在茶几上的手機彈出陌生訊息，點開後竟是妻子與全姓男子暱稱互動、情慾色彩濃厚的對話，包括「歐巴來溫床」、「高潮好多次」、「腰好酸好激烈」等字句，令他震驚不已。

另一段關係曝光 妻讚71歲小王「你好強，我腿軟了」

更令他難以接受的是，他事後又發現，妻子同時與薩姓退伍軍人交往，還曾帶對方到自己另外置產在左營軍區買的房屋一起用餐、過夜。洪男提出訊息紀錄作為證據，包括「明天晚上我在軍校路家睡，等你唷」、「你好強，我腿軟了」、「送早餐給你」等，還有兩人背後環抱的合照。

法官認定侵害配偶權 兩小王各判賠30萬與20萬元

洪男控訴，兩名小王侵害他的配偶權，向全男求償60萬元，向薩男求償50萬元。橋頭地院法官審酌雙方證據後認定，兩名男子確實介入婚姻關係、侵害洪男的配偶權，裁定全男賠償30萬元、薩男賠償20萬元，全案尚可上訴。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

北台灣入夜下探14度！準颱風「天琴」最新路徑曝光 未來10日天氣一次看

網紅翻車！爆吃霸王餐「以身相抵」又欠百萬房租 光鮮亮麗背後真相全曝光

台南夜市買帝王蟹肉棒卻失望！日本人吃一口嘆「被騙了」 網揪2字反駁：很難搞