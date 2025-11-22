高雄人妻超狂同時擁2小王 老的71歲！「你好強我軟腳」訊息露餡 綠帽夫查手機一石二鳥崩潰了
高雄洪姓男子前年好奇察看妻子手機，不料慘遭雙重打擊，意外發現妻子不僅與一名全姓男子互稱「歐巴、外婆」發展「溫床奇緣」，更同時與高齡71歲的薩姓退伍軍人交往，常帶薩男到左營軍區的房子約會共餐，洪妻甚至傳訊給薩男稱「你好強我軟腳了」。洪男一氣之下同時對兩男提告，橋頭地院法官審理認為全男與薩男均侵害洪男的配偶權，判決全男須賠償30萬元、薩男則須賠償20萬元，全案可上訴。
洪男提告指出，他與妻子結婚多年並育有子女，原本婚姻美滿，不料前年間，他偶然發現妻子放在茶几上的手機出現陌生男子簡訊，仔細一看竟是妻子與全姓男子的露骨對話，內容包括「歐巴來溫床」、「高潮好幾回」、「腰好酸痛太激烈」等，妻子甚至自稱「外婆」，讓他綠光罩頂。
洪男說，更讓他崩潰的是，後來他又發現妻子同時間另與薩姓退伍軍人交往，由於洪男在左營軍區另有置產，他發現妻子不但會把薩男帶到那個房子約會，還常在那裡煮東西給薩男吃。洪男出示兩人互傳訊息，包括「明天晚上我在軍校路家睡，等你唷」、「你好強，我軟腳了」、「送早餐給你」等，手機內還有薩男對老婆背後擁抱的環抱合照，氣得他對兩小王分別求償60萬及50萬元。
法院審理時全男否認與人妻不軌，辯稱與洪妻僅是普通朋友，還說洪妻從事美容按摩業，「溫床」可能是指按摩服務，「高潮」則是現代人較為誇大的慣用形容詞，也可能是用在運動表現，他根本沒跟洪妻同床共枕過。
薩男則稱自己已高齡71歲，「早已無生理需求」，辯稱洪妻僅是在他生病時為他準備晚餐粥品，手機訊息則是洪妻開黃腔，「軟腳」指的是兩人一起喝酒導致，否認有不倫關係。
但法官調查後打臉兩男說詞，認為根據對話紀錄，兩人均應明知洪妻已婚，仍與人妻多次發生性行為，親密互動已逾越正常友誼程度，判全男賠償30萬元、薩男賠償20萬元給洪男。均可上訴。
