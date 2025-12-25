高雄人忙翻！聖誕活動玩不完，韋禮安、理想混蛋2地唱。（圖／翻攝Threads_waralaifumom，leo__0908）

聖誕節在高雄掀起熱潮，多處景點同步推出精彩活動與裝置藝術，吸引大量民眾參與。在12月25日這個特別的日子，高雄中央公園和流行音樂中心不僅設置了壯觀的聖誕樹，還舉辦了豐富的市集活動。平安夜當晚，韋禮安和理想混蛋分別在兩地舉行演唱會，帶來精彩表演。駁二特區則展出特別的「聖誕大禮」，讓高雄的聖誕節活動多元豐富，讓民眾直呼「玩不完」。

韋禮安在高雄中央公園聖誕生活節登台，演唱《如果可以》等多首經典歌曲，台下粉絲反應熱烈。同一時間，知名樂團理想混蛋在高流舉行平安夜演唱會，主唱邱建豪身穿綠色上衣，營造應景的聖誕氛圍，演唱《離開的一路上》等歌曲，氣氛十分融洽。

高流17公尺高的「金勾Treee」，半小時一次的燈光秀，簡直美不勝收。（圖／TVBS）

高雄流行音樂中心矗立著17公尺高的「金勾Treee」，每半小時就會有一次燈光秀，與高流建築相映成趣，美不勝收。而中央公園則有更高的26公尺聖誕樹，每30分鐘就會降下雪花，民眾只要輕輕一碰，雪花就會瞬間化為煙霧，創造出奇妙的互動體驗。旁邊的市集也吸引了大量人潮，使高雄的聖誕節氣氛更加濃厚。

許多民眾對高雄的聖誕活動讚不絕口。有民眾表示，從中央公園一路到流音館都充滿聖誕節的感覺，非常棒。另一位民眾則分享已經去了很多地方欣賞聖誕樹，包括中央公園、草衙和高流，都覺得非常漂亮。

高雄駁二的《好奇蹺蹺板》，像坐著時光機，回到了童年。（圖／TVBS）

除了上述景點，駁二特區也為市民準備了一份特別的「聖誕大禮」——《好奇蹺蹺板》。這個裝置藝術結合了燈光和音樂，讓人坐上蹺蹺板時，大大的眼睛會上下晃動，到了晚上還有聲光效果，讓人彷彿回到童年。現場還有小朋友穿上聖誕裝，化身「聖誕小公公」，可愛地說著「聖誕快樂」並模仿聖誕老公公的招牌笑聲「吼吼吼」。

從12月20日開始至平安夜，高雄聖誕生活節已吸引超過40萬人次造訪，創下歷年新高。活動期間攤商營業總額超過1200萬元，成功帶動高雄觀光人潮，為城市增添節慶歡樂氣氛。

