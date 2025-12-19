高雄人快儲水！12/30將停水「最長15小時」 影響範圍一次看

生活中心／朱祖儀報導

高雄部分區域12月30日將停水。（示意圖／資料照）

高雄人注意！台灣自來水公司公告，為辦理拷潭淨水場辦理電氣設備檢驗，高雄市鳳山區、大寮區、小港區及林園區等部分區域，自12月30日上午9時起，將停水9至15小時，共計21萬戶受影響，提醒受影響民眾及早儲水備用。

停水區域一次看

時間：12月30日（二）上午9時至晚間18時

鳳山區：埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠、北門里（鐵路以南）停水。

大寮區：內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮。

小港區：高松、松山、桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、山東、松金（宏平路以北）、濟南、青島、泰山（宏平路以北）。

林園區：全區

降壓區域一次看

時間：12月30日（二）上午9時至晚間18時

鳳山區：文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠、北門（鐵路以北）。

管末高區域一次看

時間：12月30日（二）上午9時至晚間24時

林園區：林家里

小港區：小港區（孔宅里之旭日街一帶）

另外，鳳山水庫供給工業區不受影響，包括臨海產業園區、林園產業園區、和發產業園區大發基地不受影響。

台水表示，同時間也進行「新庄橋修漏工程」、「翁公園場攔河堰進水開關修漏工程」、「1000mm出水水量計維修」及「1200mm原水水量計維修」。為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全；停水期間，也提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源。

