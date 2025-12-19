高雄人有福了! LaLaport今舉行上梁典禮 預計明年第三季開幕

南部中心／曾虹雯、陳家祥 高雄市報導

位於高雄鳳山的三井LaLaport購物中心，１９號舉行盛大的上梁典禮，有意角逐下介市長的在地立委許智傑致詞時說，如果沒有他的爭取，購物中心恐怕還不知道在哪，而這也讓市長陳其邁笑稱，許智傑怎麼比市長還像市長。

高雄人有福了！LaLaport今上梁 將成為當地第2大購物中心

位於鳳山的三井LaLaport預計２０２６下半年完工開幕，將成為高雄第二大的購物中心。（圖／民視新聞）

鞭炮聲中，鋼梁緩緩上升，位於高雄鳳山的三井LaLaport購物中心，主體結構大致完工，預計將於明年第三季開幕。盛大的上梁儀式，鳳山在地民代也都出席，其中參與市長黨內初選的在地立委許智傑，致詞時不諱言的說，這個購物中心如果不是他，恐怕是無法建蓋。許智傑致詞時表示，如果我們當時沒有去解決土地問題，現在還在法院裡面互告，將來這整片和衛武營連接起來，以後不只是鳳山中城，甚至有機會變成高雄中城。

廣告 廣告

高雄人有福了！LaLaport今上梁 將成為當地第2大購物中心

高雄市長陳其邁（左三）直接點名三井LaLapor落腳鳳山的最關鍵的推手就是立委許智傑（右二）。（圖／民視新聞）

高雄市長陳其邁也說，其中間最關鍵的推手，當然就是許智傑委員，剛剛聽到他在致詞的時候，他的講話比市長還像市長，他已經全力的大概都在腦中，都有非常清楚的藍圖，但是不要急，我任期還有一年，那相關後續的這個工作，那也許就要交由許智傑立委來完成。而這個購物中心，周邊有捷運車站和衛武營藝術中心，佔盡交通地利之便，預計將結合捷運黃線發展連通道，帶動地方發展前景看好。陳其邁說，鳳山建城237年，第一家大型百公司到鳳山，不僅吸引到我們鳳山的市民，包括周遭因為連捷運，包括國道等等交通非常方便，我相信未來將成為最重要的樞紐。三井LaLaport購物中心預計明年下半年完工開幕，將成為高雄第二大的購物中心，至少有超過兩百個品牌進駐，勢必也將改寫高雄的百貨版圖。

原文出處：高雄人有福了！LaLaport今上梁 將成為當地第2大購物中心

更多民視新聞報導

柯志恩輸慘了！高雄市長最新民調曝光 「這人」民進黨內穩定領先

最新民調！民進黨高雄市長初選「這人」領先 邱議瑩回應了

高雄塑膠工廠大火「黑煙竄天」 陳其邁急籲居民緊閉門窗

