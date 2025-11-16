高雄人注意了！這一區7條路「連2日」停水8小時 快儲水備用

記者林昱孜／高雄報導

高雄市林園區7條路連2日停水8小時。（圖／記者林昱孜攝影）

高雄人注意了！台水公司為了汰換管線，林園區部分路段16日、17日上午8時停水至下午4時，提醒需要的民眾儲水備用，台水也會在執行工程時，盡量縮小停水範圍及時間。

台水公司貼出公告，林園區中正路、力行路、北汕二路、北汕路、占岸路、東汕路、西汕路等7條路，今明（16、17）2日上午8時至下午4時，因為汰換管線而暫時停水，

台水公司提醒該路段民眾儲水備用，關閉抽水電源，以避免引起火災，執行工程時，將會儘量縮小停水範圍和時間。

更多三立新聞網報導

黃明志逆轉獲釋！大馬警證實有人冒領謝侑芯遺體 「假家屬」身份曝光

開酸說謊姐妹 范姜彥豐見「簡廷芮Ｘ王品澔情歌對唱」：唉呦，有點東西

毀滅吳亦凡送進苦牢⋯獄中斷魂死訊瘋傳！網紅都美竹再揭：奪初夜還找跡

蕭美琴砸80億歐元換演講⋯總統府澄清報警抓人！造謠男坐輪椅原因曝光

