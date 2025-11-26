高雄人注意！下月大規模停水「最長10小時」 11區60萬戶受影響

（示意圖／Pexels）

台水公司辦理澄清湖廠69kV變電站電氣設備檢驗，將於12月7日上午8時起，針對高雄市三民、鳥松、鳳山、前鎮、苓雅、仁武等11個行政區，實施壓降或停水，預計最長10小時，屆時約有60萬戶受影響。

水公司表示，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，每年需辦理停電檢驗，因此澄清湖淨水場須停水辦理電檢，以提升設備穩定度。另為避免重複停水造成民眾用水不便，藉此同時間進行「既設變電站拆除作業」、「前鎮區管線穿越箱涵改善工程」及「仁武區永宏巷1500mm管線維修工程」，受影響民眾請提前儲水備用。

根據台水公告，高雄三民、鳥松、鳳山、前鎮部分區域，以及苓雅、仁武全區，將於12月7日（週日）上午8時至下午6時實施停水；三民、鳳山部分區域，以及鹽埕、新興、鼓山、前金、左營全區，則於同一時間實施壓降，總共影響約60萬戶。

水公司估計，本次除停水及壓降區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。停水期間造成用水不便，敬請見諒。

水公司提醒，為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全；停水期間，台水提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，相關停復水資訊也可上自來水公司網站查詢。本工程若因施工困難或天氣不佳等因素，延後施工時將立即發布新聞稿通知。

