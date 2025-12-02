高雄人注意！「雙女賊」重出江湖 這回偷抱飲料店愛心箱落跑

社會中心／李紹宏報導

高雄人注意了，近日在鳳山區一間飲料店的愛心箱遭到偷竊，店家檢查監視器後發現，兩名女子穿著醒目，舉止怪異，並趁機把愛心箱抱走；誇張的是，這兩位不是第一次犯案！目前警方已經鎖定特定犯嫌，全力將兩女逮捕到案，依法究辦。

高雄雙女賊出沒！照片中戴口罩的短髮女子把手伸向愛心箱，下一秒便抱走逃逸。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

根據網路影音「社會事新聞影音」分享的一段畫面顯示，這兩名女子在點餐檯前行為詭異，一人故作鎮定向員工點飲料，下一秒另一名戴口罩的短髮女子趁亂把手伸向檯上的愛心箱，毫不猶豫地把箱子抱走，以為神不知鬼不覺，不料惡舉全被「畫面存證」。

對此，高雄鳳山分局指出，此案件發生於11月26日晚間21時左右，雖然目前警方尚未接獲店家正式報案，但透過監視畫面研判，相關行為疑涉竊盜。因此，警方將主動聯繫店家釐清狀況，也已鎖定特定嫌犯，並持續調閱周邊監視器，全力追查相關人到案說明，後續將依法處理。

誇張的是，這對「雙女賊」並非首次行竊，過去便曾在高雄市區以分工掩護的方式下手，累積多起竊盜前科；近日又再度現身鳳山，趁隙行竊，讓民眾直呼實在太誇張。

不良行為，請勿模仿！

