高雄人注意！5.2萬戶週四大停水「最長20小時」 影響範圍一次看

台灣自來水公司第七區管理處辦理橋頭區典昌路353號1200mmSP自來水管搶修，高雄部分區域將實施停水。（示意圖／Pexels）

台灣自來水公司第七區管理處辦理橋頭區典昌路353號1200mmSP自來水管搶修，預計停水時間為「115年2月5日（星期四）0時至20時」，影響供水時間總計20小時，預估影響5.2萬戶，提醒受影響民眾提前儲水備用。

水公司表示，估計本次除停水區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。停水期間造成用水不便，敬請見諒。

為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全；停水期間，台水提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，相關停復水資訊也可上自來水公司網站查詢。

停水影響時間

115年2月5日（週四）0時至20時，總計20小時。

停水區域

梓官區：全區。

橋頭區：頂鹽里。

楠梓區：建昌里、興昌里、中和里、廣昌里、泰昌里、盛昌里、仁昌里、加昌里、國昌里、裕昌里、福昌里、大昌里、宏昌里、久昌里、中興里、藍田里。

