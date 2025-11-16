高雄人注意！7條路明日超長時間停水

高雄部分地區停水。（示意圖／翻攝自pexels）





高雄人注意！高雄市林園區7條街道即將在今（16日）、明天停水，每日停水時間長達8小時，台水公司也提醒了停水注意事項。

根據台水公司停水公告，由於要汰換管線，高雄市林園區中正路、力行路、北汕二路、北汕路、占岸路、東汕路、西汕路區域將要停水，停水日期是16日與17日從上午8時到下午4時。

高雄停水區域。（圖／台水）

台水也提醒，停水前，請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

停水期間，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

