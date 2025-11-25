高雄人的回憶殺！「金芭黎舞廳」傳熄燈 「護國舞小姐」爆紅

高雄老字號舞廳「金芭黎」，根據《壹蘋新聞網》報導，由於地主決定不續租，金芭黎大舞廳將於租約期滿，明年1月16日結束營業，而金芭黎舞廳最轟動一時的新聞，便是2020年疫情期間的「護國舞小姐」，如今響起熄燈號，讓不少人感嘆「又一段高雄人的共同回憶消失了」。

美食部落客「高雄走跳美食-刁嘴公主」今日也在臉書粉專發文，「高雄歷史眼淚多一處」，接著便寫下「四維中山路金芭黎大舞廳明年1月歇業，地主不再續租」，據悉，舞廳內部高層也證實此事，未來舞廳的員工則會轉去「大世界」舞廳。

金芭黎舞廳，對許多高雄在地人來說，不只是跳舞場所，更是父母輩的共同回憶，與高雄地標，如今即將劃下句點。其實金芭黎舞廳，早年以「金蒂舞廳」之名營運並坐落在市區精華區，2009年大幅斥資改裝成近千坪的大型娛樂空間，再以「金芭黎」之名重返市場，硬體設備在當時可謂一應俱全包括大舞池、包廂區，還結合保齡球館，是不少熟客週末固定報到的地方，也是警方展示大型臨檢的必去場所。

然而金芭黎舞廳再次紅遍台灣，就是2020年爆發的新冠疫情，當時一名舞小姐發現確診台商返台後，沒有隔離就前往金芭黎消費，該名舞小姐主動通報，讓疫情並未擴散，意外成為守住社區感染的關鍵人物，因此被外界譽為「護國舞小姐」，而隱匿活動史的台商，遭高雄市衛生局重罰30萬元。

高雄知名老字號金巴黎舞廳，確定於明年結束營業，讓不少高雄人感嘆是「時代眼淚」。（圖／資料照片）

不過根據知情人士透露，這段被外界大讚的「護國」事蹟，也為金芭黎的生意，帶來不小衝擊，由於當時爆發染疫者足跡，舞廳生意一落千丈，沒人敢去消費，儘管業者閉店清消，消費客群也不如以往，營運也跟著開始走下坡，有內部員工直言「那之後，整體生意真的大不如前」，也一度傳出舞小姐因此遭封殺，後來輾轉由高雄勞工局輔導至勞工局擔任約聘人員，最後離職。

對於此次歇業消息，確定是場地無法續租，不過金芭黎強調現有員工不會受到影響，公司將會安排前往同集團的「大世界舞廳」、「大帝國」繼續服務。未來是否會另覓場地，重新營業，目前未有確定規劃。

曾經「金芭黎」、「大帝國」、「大世界」並列的高雄三大舞廳，如今金芭黎歇業，也象徵過去紅極一時的娛樂產業，走入時代尾聲，而聽到停業消息的老顧客也說，金芭黎是見證青春、友誼、戀愛、事業與家族的往事，金芭黎的熄燈號，也彷彿像是走過一代人回憶的謝幕曲。

